Các dự án nhà ở mô hình TOD bám Metro tăng sức nóng

Luật hóa TOD – động lực tăng trưởng quan trọng về phát triển đô thị

Luật Đường sắt 2025, Luật Thủ đô 2026 và Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ 01/10/2026 đều cho thấy TOD đang được thể chế hóa ngày càng rõ trong hệ thống pháp luật. Theo đó, TOD được định hướng là mô hình phát triển đô thị lấy các đầu mối giao thông đường sắt làm hạt nhân, tập trung dân cư, thương mại, dịch vụ, văn phòng và các chức năng đô thị; đồng thời khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian trên cao và phần giá trị gia tăng từ đất để tái đầu tư cho hạ tầng.

Riêng tại Hà Nội, Luật Thủ đô mở rộng đáng kể quyền chủ động của Thành phố trong quy hoạch, tổ chức không gian và đầu tư hạ tầng, qua đó tạo điều kiện rút ngắn một số khâu triển khai, tăng tính chủ động đối với các dự án đường sắt đô thị và khu vực phát triển TOD.

Khi hạ tầng giao thông được đầu tư, kết nối được cải thiện và quy hoạch đô thị được triển khai đồng bộ, khu vực TOD sẽ gia tăng sức hút đối với mô hình nhà ở, thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế. Từ đó, nguồn lực xã hội được huy động mạnh hơn, quỹ đất được khai thác hiệu quả hơn và các trung tâm đô thị mới từng bước hình thành, kéo theo nhu cầu dịch chuyển dân cư và tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản.

Đại học Quốc gia cơ sở Hòa Lạc đón hơn 17.000 sinh viên nhập trong tháng 8 và 9/2026 (Nguồn Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN)

Theo các chuyên gia, giá trị lớn nhất của TOD nằm ở khả năng hình thành những cực phát triển mới, qua đó tạo động lực cho thị trường bất động sản khu vực. Tuy nhiên, không phải bất động sản nào gần Metro cũng hưởng lợi như nhau. Dư địa gia tăng giá trị sẽ còn phụ thuộc vào quy hoạch, tiến độ hạ tầng, khả năng kết nối thực tế và mức độ hoàn thiện của hệ tiện ích, dịch vụ xung quanh.

Metro bứt tốc, Hòa Lạc sẽ là "thủ phủ" TOD đầu tiên

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành thi công xây dựng 96,8km đường sắt đô thị, đến năm 2035 hoàn thành 301km và tiếp tục đến năm 2045 sẽ là 200,7km.

Việc tái cấu trúc không gian đô thị theo định hướng TOD hướng đến 3 mục tiêu quan trọng: tăng số lượng hành khách sử dụng đường sắt đô thị, đưa giao thông công cộng trở thành phương thức đi lại chủ yếu của người dân, đáp ứng 65-70% nhu cầu đi lại giai đoạn sau 2035. Đồng thời, tăng cường kết nối, tiếp cận thuận tiện, giảm sử dụng phương tiện cá nhân; nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát triển đô thị kết hợp với đường sắt đô thị bền vững, đáng sống.

Trong đó, tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc là dự án quan trọng đang được thi công với tổng mức đầu tư 72.300 tỷ đồng. Tuyến dài khoảng 39,58 km, đi qua 9 phường và 9 xã, kết nối trực tiếp trung tâm với Hòa Lạc – cực phát triển chiến lược phía Tây Thủ đô.

Với mục tiêu hoàn thành trước 2030, Metro số 5 sẽ kết nối và trung chuyển hành khách với các tuyến đường sắt đô thị số 2, 3, 4, 6, 7 và 8, từng bước hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực phía Tây với trung tâm.

Bên cạnh đó, ngày 2/9/2026, sau 3 tháng đồng loạt triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị, 20 nhà ga Metro tiếp tục được khởi công. Tại Hòa Lạc, tuyến Metro số 5 và Metro số 8 sẽ tăng cường kết nối khu vực với trung tâm Hà Nội, rút ngắn thời gian di chuyển còn khoảng 20-25 phút khi đi vào vận hành.

KITA Metro City Hoa Lac – đón đầu nhịp hình thành cực TOD mới

Khi Metro đã bước vào giai đoạn triển khai, bên cạnh lợi thế khoảng cách tới nhà ga, yếu tố nhà đầu tư đặc biệt quan tâm là việc dự án nào đủ điều kiện đón nhận dòng cư dân mới, nhu cầu dịch vụ và các hoạt động kinh tế hình thành theo hạ tầng giao thông.

(Nguồn KITA Group)

Đón đầu nhịp phát triển TOD của khu vực, ngày 24/08/2026, KITA Group chính thức khởi công KITA Metro City Hoa Lac tại trung tâm "tứ đồ" Hòa Lạc. Dự án cách ga Metro số 5 khoảng 10 phút đi bộ, kết nối thuận tiện tới Khu Công nghệ cao, hệ thống giáo dục, y tế và các trục giao thông liên vùng.

Trên quy mô 8,3ha, KITA Metro City Hoa Lac được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, kết hợp cư trú, thương mại & dịch vụ. Dự án sở hữu 7.680m² không gian xanh, 2 clubhouse, tổ hợp thương mại và kết nối với 10ha mặt nước liền kề, tạo nên hệ sinh thái đáp ứng đa dạng nhu cầu sống, kết nối và trải nghiệm của cư dân khu vực.

(Nguồn KITA Group)

Phần lớn sở hữu hai mặt tiền, linh hoạt cho nhu cầu ở, kinh doanh, cho thuê và tích sản, mang đến cấu trúc sản phẩm phù hợp với nhu cầu của cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, giảng viên, sinh viên và lao động chất lượng cao đang ngày càng mở rộng tại Hòa Lạc.

Ở góc nhìn TOD, metro không chỉ gia tăng khả năng kết nối mà còn mở rộng dư địa hình thành các hoạt động đô thị quanh nhà ga. Cùng với sức hút từ hệ sinh thái công nghệ - giáo dục và nhu cầu ngày càng gia tăng về nhà ở, thương mại, dịch vụ, KITA Metro City Hoa Lac có nền tảng để trở thành một điểm đến đô thị mới, nơi kết nối an cư, giao thương và nhịp sống của Hòa Lạc.