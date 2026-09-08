Minh bạch nguồn gốc và chất lượng: Tiêu chí chọn ống luồn dây điện IMC UL 1242 cho công trình

Trước các yêu cầu ngày càng khắt khe về an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) và tiêu chuẩn kỹ thuật hạ tầng, xu hướng lựa chọn vật tư của các chủ đầu tư và nhà thầu M&E đang có sự dịch chuyển rõ nét: từ ưu tiên chi phí đầu tư ban đầu sang kiểm soát minh bạch nguồn gốc xuất xứ và hồ sơ kiểm định quốc tế. Trong đó, dòng sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit) đang trở thành giải pháp thu hút sự chú ý tại các dự án trọng điểm.

Trong xu hướng này, Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam (Vietconduit) lựa chọn hướng phát triển dựa trên năng lực sản xuất trong nước và tiêu chuẩn hóa sản phẩm theo các yêu cầu kỹ thuật quốc tế. Doanh nghiệp tập trung vào nhóm vật tư bảo vệ hệ thống cơ điện, trong đó ống thép luồn dây điện IMC là một trong những dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu.

Nhà máy sản xuất ống thép luồn dây điện Vietconduit

Bảo vệ hệ thống điện từ yêu cầu kiểm soát nguồn gốc

Trong thiết kế và thi công cơ điện, hệ thống ống luồn đóng vai trò như lớp giáp bảo vệ toàn bộ mạng lưới cáp dẫn nguồn và tín hiệu. Việc sử dụng các dòng vật tư trôi nổi, kém chất lượng hoặc thiếu hồ sơ kiểm định rõ ràng tiềm ẩn rủi ro lớn về biến dạng do va đập, ăn mòn hóa học và nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố điện.

Do đó, các đơn vị thi công hiện nay ưu tiên lựa chọn dòng ống thép IMC có khả năng truy xuất nguồn gốc từ vật liệu thép đầu vào đến quy trình xử lý bề mặt mạ kẽm chống gỉ. Đây được xem là cơ sở kỹ thuật then chốt để kiểm soát chất lượng và đảm bảo công trình vận hành ổn định trong suốt vòng đời hàng chục năm.

Chứng nhận UL Listed: Cơ sở kiểm chứng chất lượng độc lập

Một trong những cơ sở để kiểm chứng chất lượng ống thép luồn dây điện IMC Vietconduit là chứng nhận UL Listed - UL 1242, do Underwriters Laboratories (Mỹ) cấp. Toàn bộ thông tin chứng nhận và mã số hồ sơ E555652 được công khai trực tiếp trên hệ thống dữ liệu toàn cầu UL Product iQ®, cho phép các bên liên quan dễ dàng tra cứu và đối chiếu độc lập.

Giấy chứng nhận UL 1242 (Số chứng nhận E555652) cho sản phẩm ống thép luồn dây điện IMC của Vietconduit.

Song song đó, sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật ANSI C80.6 và tuân thủ các quy định áp dụng trong hệ thống điện theo Bộ luật Điện quốc gia Mỹ (NEC Article 342). Việc phân định rõ ràng giữa tiêu chuẩn sản xuất và quy chuẩn lắp đặt giúp hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, tạo thuận lợi cho công tác thẩm định, đấu thầu và nghiệm thu tại các công trình đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe.

Tối ưu hiệu quả kinh tế và chủ động chuỗi cung ứng nội địa

Về mặt kết cấu, ống thép IMC được thiết kế với độ dày thành ống trung bình, nằm giữa dòng ống EMT (thành mỏng) và RSC (thành dày). Thiết kế này hướng đến bài toán cân bằng: đảm bảo khả năng chịu lực va đập, chống cháy lan và kháng nước và bụi đạt chuẩn IP67, đồng thời giảm tải trọng công trình và tối ưu chi phí vật tư so với dòng ống RSC truyền thống.

Ống thép luồn dây điện EMT do Vietconduit sản xuất đạt chuẩn UL Listed - UL 797

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, năng lực sản xuất trong nước giúp Vietconduit chủ động kế hoạch cung ứng, hạn chế các rủi ro phát sinh từ thị trường quốc tế như biến động tỷ giá, chi phí logistics hay nghẽn chuỗi cung ứng nhập khẩu. Việc duy trì nguồn vật tư ổn định đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ thi công tổng thể của dự án.

Khi thị trường vật tư M&E ngày càng đề cao tính tiêu chuẩn, khả năng chứng minh nguồn gốc và công khai hồ sơ kiểm định đang trở thành lợi thế cạnh tranh cốt lõi. Việc lựa chọn ống thép luồn dây điện IMC nội địa thương hiệu Vietconduit - Made in Vietnam đạt chuẩn quốc tế không chỉ giải quyết bài toán bảo vệ hạ tầng điện, mà còn mang lại giải pháp an toàn, bền vững và hiệu quả kinh tế cho các dự án hiện đại.

Công ty Cổ phần Ống thép luồn dây điện Việt Nam

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