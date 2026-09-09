Ngày càng nhiều lao động trí thức trong và ngoài nước tới Đà Nẵng định cư

Dòng người rời hai đô thị lớn về miền Trung

Sau gần chục năm gắn bó với một công ty gia công phần mềm tại Hà Nội, anh Hoàng Nam, 34 tuổi, quyết định đưa vợ con vào Đà Nẵng lập nghiệp khi nhận được lời mời làm kiến trúc sư giải pháp từ một tập đoàn công nghệ lớn. "Ngoài mức lương trên 60 triệu đồng mỗi tháng, công ty hỗ trợ gói chuyển vùng 100 triệu đồng để tôi ổn định chỗ ở. Chi phí sinh hoạt tại đây thấp hơn khoảng 25% – 30% so với Hà Nội, thời gian di chuyển đi làm chỉ mất 10 phút thay vì cả tiếng kẹt xe", anh Nam chia sẻ.

Trường hợp của anh Nam không phải là cá biệt. Số liệu năm 2025 ghi nhận, Đà Nẵng có khoảng 50.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT), chiếm tới 6,25% tổng lực lượng lao động qua đào tạo (hiện đạt khoảng 800 nghìn người). Đáng chú ý, phân khúc phần mềm và nội dung số thu hút khoảng 22.000 kỹ sư, chiếm 45% tổng nhân lực CNTT của thành phố, cao gấp ba lần tỷ lệ bình quân 15% của cả nước.

Thống kê thị trường việc làm cho thấy, mức thu nhập trung vị của nhóm CNTT cấp trưởng hoặc phó phòng tại Đà Nẵng hiện dao động từ 45 đến 53,6 triệu đồng/tháng; các chuyên gia AI, dữ liệu lớn hoặc giám đốc công nghệ (CTO) có thu nhập vượt ngưỡng 70 đến 100 triệu đồng/tháng. Thu nhập tiệm cận hai đầu đất nước trong khi áp lực sống dễ chịu hơn đã biến Đà Nẵng thành lựa chọn hàng đầu của lao động tri thức.

Bến đỗ của chuyên gia quốc tế và "du mục số"

Không chỉ thu hút nhân lực nội địa, Đà Nẵng đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của nguồn nhân lực quốc tế. Năm 2024, thành phố có gần 30.000 người nước ngoài sinh sống và làm việc . Cơ cấu này bao gồm các tổng giám đốc, giám đốc ẩm thực người châu Âu, Úc tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển dọc đường Võ Nguyên Giáp; các kỹ sư điều hành chuỗi cung ứng người Nhật Bản, Hàn Quốc tại Khu Công nghệ cao và KCN Hòa Khánh; cùng đội ngũ chuyên gia công nghệ đến từ Mỹ, Ấn Độ.

Bên cạnh khối chính ngạch, cộng đồng làm việc từ xa tự do (digital nomads) quốc tế cũng bùng nổ. Riêng năm 2025, Đà Nẵng ghi nhận hơn 7 triệu lượt người nước ngoài đăng ký tạm trú. Khu phố Tây An Thượng (quận Ngũ Hành Sơn) và bán đảo Sơn Trà trở thành trung tâm cư trú của hàng nghìn chuyên gia số toàn cầu với mức thu nhập từ 1.000 – 3.000 USD/tháng. Sự hiện diện của cộng đồng này kéo theo giá thuê căn hộ studio đạt 8 – 12 triệu đồng/tháng và các căn hộ cao cấp chạm ngưỡng 20 – 30 triệu đồng/tháng.

Forbes chọn Đà Nẵng là top điểm đến cho người trung niên nước ngoài an cư. Bên cạnh đó là nhóm các lãnh đạo ngành khách sạn làm việc ở dọc bãi biển và các chuyên gia điều hành ở các khu công nghiệp.

Thậm chí, năm nay, Đà Nẵng còn liên tiếp được tạp chí Grazia (Pháp) và Forbes (Mỹ) bình chọn là điểm đến lý tưởng cho tầng lớp về hưu phương Tây nhờ chi phí vừa phải, cảnh quan đẹp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt và chính sách cởi mở.

Bức chân dung nhóm nhân sự chuyên gia tới Đà Nẵng

Đặt lên bàn cân với hai đô thị đặc biệt, quy mô lực lượng lao động của Đà Nẵng khiêm tốn hơn nhiều so với 4,7 triệu người của TP HCM hay 4,0 triệu người của Hà Nội. Tuy nhiên, thành phố này lại mang đặc thù "chọn lọc thị trường ngách".

Tỷ suất di cư thuần của Đà Nẵng đạt 68,4‰, đứng trong nhóm 4 địa phương cao nhất toàn quốc (chỉ xếp sau Bình Dương, Bắc Ninh và TP HCM).

Theo khảo sát PAPI (Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) do Liên Hợp Quốc thực hiện, Đà Nẵng xếp thứ 3 toàn quốc về mức độ hấp dẫn nơi muốn chuyển đến (với 8,43% người dân lựa chọn), chỉ đứng sau TP HCM và Hà Nội.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tập trung mật độ doanh nghiệp công nghệ số lên tới 2,3 đơn vị/1.000 dân, cao gấp 3 lần bình quân toàn quốc. Thành phố hiện quy tụ khoảng 57.000 nhân sự CNTT. Với 22.000 kỹ sư phần mềm tập trung tại Công viên Phần mềm Chu Trinh, FPT Complex và Công viên Phần mềm số 2. Đặc biệt, trong ngành vi mạch bán dẫn, Đà Nẵng đã thu hút 10 tập đoàn thiết kế chip danh tiếng như Synopsys, Uniquify, Savarti, Renesas, FPT Semiconductor và Viettel CNC với đội ngũ hạt nhân khoảng 550 kỹ sư thiết kế cao cấp.

Đà Nẵng đang nỗ lực thu hút nhân tài thông qua gói ngân sách hỗ trợ 900 tỷ đồng cùng các chính sách hỗ trợ chi phí cho chuyên gia lĩnh vực AI, vi mạch bán dẫn. Cùng với đó là các cơ chế đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân trong 10 năm và cấp thẻ tạm trú dài hạn cho gia đình các chuyên gia tại Khu Thương mại Tự do.

Sự kết hợp giữa chất lượng sống cao, chi phí hợp lý và chính sách mở đang giúp Đà Nẵng từng bước trở thành trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo mới của cả nước, thu hút lực lượng nhân tài đổ về.

Xem thêm: Đà Nẵng xây dựng cơ chế hút chuyên gia, nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc.