Tàu chở 277 người đâm thẳng vào cầu Brooklyn ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Sở cảnh sát New York xác nhận tàu huấn luyện ARM Cuauhtemoc của hải quân Mexico đã đâm vào cầu Brooklyn (New York) vào tối 17/5. Lực va chạm khiến các cột buồm cao 147 feet (khoảng 45 mét) gãy đổ xuống boong tàu, gây ra cảnh tượng kinh hoàng. Theo New York Posts, vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng, 19 người bị thương, trong đó 4 người trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu Cuauhtemoc đang chở khoản 277 người, chủ yếu là học viên hải quân. Được biết, thời điểm này, tàu đang diễn tập khởi hành từ cảng New York.

Đoạn phim tại hiện trường cho thấy cột buồm cao đâm vào boong cầu rồi đổ sập xuống hàng chục feet. Các cột buồm khác cũng lần lượt gãy theo. Những người xem tại công viên Brooklyn bỏ chạy khi nghe thấy tiếng động lớn.

Tàu của Hải quân Mexico đã đâm vào tàu Brooklyn vào tối 17/5 (theo giờ địa phương)

Báo cáo cho biết trên tàu lúc đó có khoảng 277 người

Cột buồm bị đổ sau vụ va chạm. Ít nhất 2 người đã tử vong trong vụ việc

Lúc xảy ra vụ việc, ít nhất 2 thủy thủ đang ở trên đỉnh cột buồm, và một số người khác được nhìn thấy treo lơ lửng trên các cột buồm bị hư hại. Nhân chứng Elijah West tại Công viên Cầu Brooklyn mô tả: “Tàu tiến đến dưới cầu, các thủy thủ ở trên cột buồm, cánh buồm va vào cầu, rồi người ta rơi xuống. Mọi người dưới cầu hoảng loạn chạy trốn. Tôi thấy người treo trên cánh buồm. Cảnh sát và thuyền cứu hộ đến sau khoảng 5 phút, đưa tàu về phía cầu Manhattan để cứu người. Thật sốc.”

Các nạn nhân được chuyển đến Xưởng Hải quân Brooklyn, những người nguy kịch được đưa đến bệnh viện gần đó. Không có ai rơi xuống nước, theo các nguồn tin.

Cơ quan cứu hỏa cảnh báo tài xế về tình trạng ùn tắc giao thông và đóng đường gần khu vực New Dock Street và Water Street. Cầu Brooklyn, chỉ bị hư hại nhẹ, đã mở lại để người dân lưu thông.

Nguồn: New York Posts