Tàu ngầm Nga biến mất khỏi Biển Đen

12-02-2026 - 22:33 PM | Tài chính quốc tế

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk cho biết các tàu ngầm Nga gần như đã rút khỏi khu vực Biển Đen, dù phương tiện này là lực lượng chủ lực mang tên lửa hành trình tấn công Ukraine.

Theo ông Pletenchuk, trong hai năm qua, Nga phụ thuộc đáng kể vào hạm đội tàu ngầm nhờ ưu thế tàng hình, cho phép chúng âm thầm ra khơi và phóng tên lửa. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hoạt động của các tàu ngầm này giảm mạnh do những rủi ro ngày càng gia tăng.

Người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmytro Pletenchuk giải thích, tàu ngầm là phương tiện quân sự phức tạp, đòi hỏi bảo dưỡng kỹ thuật thường xuyên tại ụ tàu hoặc cầu cảng, điều này khiến chúng dễ bị tấn công. Trong quá trình neo đậu, Nga đã mất tàu ngầm Project 636 Varshavyanka mang tên Rostov-on-Don tại Crimea do không quân Ukraine phá hủy. Một tàu ngầm cùng lớp khác cũng bị tấn công tại cảng Novorossiysk.

"Tàu ngầm là cỗ máy phức tạp, cần điều kiện vận hành và bảo trì nghiêm ngặt. Trong bối cảnh hiện nay, bất kỳ hoạt động bảo dưỡng nào cũng tiềm ẩn rủi ro", ông Pletenchuk nhấn mạnh.

Tàu ngầm Nga biến mất khỏi Biển Đen- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Hiện, Hạm đội Biển Đen của Nga được cho là chỉ còn hai tàu ngầm có khả năng mang tên lửa hành trình. Một tàu ngầm khác thuộc dự án Paltus không được trang bị để sử dụng tên lửa Kalibr. Theo ông Pletenchuk, việc phải bảo toàn lực lượng có thể là một trong những nguyên nhân khiến tần suất hoạt động của tàu ngầm Nga giảm xuống.

"Việc bảo toàn số lượng là một trong những lý do khiến tốc độ hoạt động của các tàu này giảm xuống. Nhưng đây có thể chỉ là một trong nhiều lý do", ông Pletenchuk nói thêm.

Theo quan chức Ukraine, Nga vẫn duy trì năm tàu mặt nước có khả năng mang tên lửa Kalibr, gồm ba tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Buyan (mỗi tàu có tám bệ phóng) cùng hai khinh hạm Admiral Essen và Admiral Makarov. Đây hiện là lực lượng chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công Ukraine bằng tên lửa từ Biển Đen.

Tháng 12 năm ngoái, máy bay không người lái (UAV) của Cơ quan An ninh Ukraine được cho là đã tấn công một tàu ngầm Nga tại cảng Novorossiysk, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử ghi nhận một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tàu ngầm. Ông Pletenchuk cho biết chiến dịch này đòi hỏi quá trình chuẩn bị phức tạp và nhiều giai đoạn.

Theo phía Ukraine, cảng Novorossiysk vẫn là địa điểm tiềm ẩn rủi ro đối với các tàu Nga do khả năng tiếp cận từ phía Ukraine. Ngoài ra, Hải quân Nga cũng thừa nhận những khó khăn về kỹ thuật và điều kiện thời tiết khiến số lượng tên lửa Kalibr phóng từ Biển Đen bị hạn chế, đồng thời hiệu quả tác chiến đã giảm so với giai đoạn đầu xung đột.

Ông Pletenchuk cũng lưu ý rằng việc tấn công tàu chiến Nga trước thời điểm chúng phóng tên lửa là nhiệm vụ rất khó khăn, do lực lượng Ukraine chỉ có vài giờ để hành động.

Theo Quỳnh Như

Tiền Phong

