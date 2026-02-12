Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệt phá đường dây kết hôn giả giữa lính Mỹ và công dân Trung Quốc

12-02-2026 - 21:42 PM | Tài chính quốc tế

11 đối tượng bị truy tố tại bang Florida – Mỹ với cáo buộc âm mưu kết hôn giả, lôi kéo các quân nhân Mỹ kết hôn với công dân Trung Quốc.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho biết âm mưu này do một băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia người Trung Quốc dàn dựng.

Băng nhóm này đã tuyển mộ các quân nhân tham gia vào hôn nhân giả mạo nhằm giúp công dân Trung Quốc hưởng các quyền lợi về di trú và có được thẻ ra vào các cơ sở quân sự của Mỹ.

Ông Michael Cochran, đặc vụ Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại TP Tampa, cho biết hôm 11-2: "Cuộc điều tra này khẳng định vai trò then chốt của HSI trong việc bảo vệ quốc gia khỏi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đang tìm cách trục lợi từ luật hải quan và di trú, đồng thời đe dọa an ninh quốc gia".

Triệt phá đường dây kết hôn giả giữa lính Mỹ và công dân Trung Quốc- Ảnh 1.

Công tố viên liên bang Gregory W. Kehoe nói về 11 người bị truy tố vì gian lận hôn nhân liên quan đến công dân Trung Quốc và quân nhân Mỹ. Ảnh: ABC News

Các cuộc hôn nhân giả này diễn ra khắp nước Mỹ. Để củng cố hồ sơ chứng minh hôn nhân là thật, các nghi phạm đã chụp ảnh các cặp đôi nhằm tạo ra bằng chứng trình lên cơ quan di trú, giả vờ rằng họ đang trong các mối quan hệ yêu đương.

Trên thực tế, các nghi phạm đã thỏa thuận một cơ chế chi trả cụ thể theo từng giai đoạn: người vợ hoặc chồng là công dân Mỹ sẽ nhận được một khoản tiền mặt ngay sau khi kết hôn với công dân Trung Quốc.

Khoản tiền thứ hai sẽ được trả khi có được tư cách cư trú hợp pháp. Còn khoản cuối cùng là sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn.

Theo kênh Fox News, 4 cựu quân nhân Hải quân Mỹ đã nhận tội với các cáo buộc liên quan đến đường dây trên và đang chờ tòa tuyên án.

Các công tố viên liên bang còn cáo buộc một số nghi phạm âm mưu hối lộ quan chức.

Theo Huệ Bình

Người Lao Động

