Bộ mặt giới siêu giàu

*Bài viết là quan điểm của tác giả Khaled Chebli - Phó Giáo sư và nhà nghiên cứu tại Khoa Luật và Khoa học Chính trị của Đại học Badji Mokhtar-Annaba ở Algeria.

Những con số biết nói

Ngày 30/1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố toàn bộ hơn ba triệu trang tài liệu quan trọng liên quan đến vụ án Jeffrey Epstein, mang lại cho vụ bê bối kéo dài hàng thập kỷ này vẻ ngoài minh bạch nhưng muộn màng. Tuy nhiên, thực tế đằng sau việc công bố này được định hình bởi những phần bị che giấu, sự im lặng tập thể của những người liên quan và lập trường mơ hồ của hệ thống tư pháp Mỹ.

Hoạt động buôn bán tình dục của Epstein không đơn thuần là sự suy đồi đạo đức của một cá nhân. Đó là triệu chứng "bộ máy đặc quyền của giới thượng lưu" mang tính hệ thống. Khi quyền lực được sử dụng như tấm khiên che chắn, bê bối Epstein phơi bày sự xuống cấp về mặt đạo đức, cho thấy những khiếm khuyết cơ bản trong mô hình quản trị phương Tây.

Điều nổi bật nhất trong sự thăng tiến của Epstein là cách một người không có xuất thân cao quý hay dòng dõi danh giá lại xây dựng được mạng lưới ảnh hưởng rộng lớn. Bằng cách lấy lòng các nhân vật chính trị quyền lực, các ông trùm công nghiệp và hoàng gia châu Âu, ông đã tạo ra những hệ sinh thái độc quyền dành cho những người có quyền lực.

Tội phạm tình dục Jeffrey Epstein - được cho là đã qua đời năm 2019.

Từ "Đảo Lolita" tai tiếng đến chiếc máy bay riêng được mệnh danh là "Lolita Express", Epstein hoạt động với quyền miễn trừ gần như tuyệt đối trong nhiều thập kỷ. Bắt đầu từ những năm 1990, ông ta đã lợi dụng một cách có hệ thống hàng chục cô gái từ 14-17 tuổi, được cho là đã sử dụng các đoạn ghi âm bí mật của những người cộng sự để củng cố quyền lực của mình. Việc những tội ác này không bị trừng phạt trong gần 20 năm vẫn là một minh chứng rõ ràng và không che đậy về sự bất khả xâm phạm của giới thượng lưu.

Điểm đáng báo động nhất của câu chuyện này là sự phá hoại công lý thông qua đặc quyền, điển hình là thỏa thuận dàn xếp "ưu đãi" năm 2008. Vào thời điểm đó, cảnh sát Palm Beach đã xác định được ít nhất 36 nạn nhân, và các công tố viên liên bang đã soạn thảo bản cáo trạng dài 53 trang về tội danh trọng tội.

Tuy nhiên, dưới sức ép của các thế lực có ảnh hưởng, Epstein đã đạt được thỏa thuận bí mật không truy tố với luật sư Alexander Acosta, người khi đó là công tố viên liên bang.

Bằng cách nhận tội với tội danh nhẹ là gạ gẫm trẻ vị thành niên, anh ta chỉ nhận mức án 13 tháng "kiểu nghỉ dưỡng" với nhiều đặc quyền lao động ngoài trại giam. Đây không phải là hành động khoan hồng của tòa án mà là cơ chế bảo vệ được thiết kế riêng, chứng minh rằng với cái giá phù hợp và với các mối quan hệ thích hợp, các chuẩn mực pháp luật phổ quát là không bắt buộc. Tham nhũng có hệ thống được nuôi dưỡng bởi quyền lực từ lâu đã ăn sâu vào cấu trúc quản trị của phương Tây.

Đặc quyền của giới thượng lưu

Lời lẽ lảng tránh của những người bị cáo buộc càng làm nổi bật sự che giấu của nhân vật có quyền lực. Nhật ký chuyến bay và thư từ được công bố từ năm 2025-2026 cho thấy cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton đã bay trên máy bay riêng của Epstein 27 lần, với các thông tin liên lạc chứa nội dung khiêu dâm.

Hồ sơ cũng cho thấy tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện hơn 1.000 lần, bao gồm nhật ký của ít nhất tám chuyến bay vào giữa những năm 1990. Bên kia Đại Tây Dương, Hoàng tử Andrew vẫn bị đeo bám bởi các cáo buộc tấn công tình dục bất chấp mối quan hệ tiếp tục của ông với Epstein rất lâu sau khi bị kết án năm 2008.

Từ Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới Borge Brende đến cựu Bộ trưởng Văn hóa Pháp Jack Lang, tên của những người bị cáo buộc ngày càng nhiều. Tuy nhiên, phản ứng vẫn là tư thế được dàn dựng về sự vô tội và sự lãng quên có chủ đích liên quan đến "Đảo Lolita".

Nhiều nhân vật quyền lực bị gọi tên trong vụ việc.

Ngoài tội ác, đặc quyền của giới thượng lưu đã tạo điều kiện cho việc che đậy dai dẳng. Cái chết của Epstein năm 2019 tại một cơ sở ở New York vẫn còn nhiều nghi vấn, với phán quyết tự sát chính thức bị phức tạp hóa bởi các camera bị trục trặc và sự giám sát yếu kém. Trong bản phát hành năm 2026, 550 trang đã bị biên tập lại hoàn toàn dưới danh nghĩa "bảo vệ nạn nhân", ngay cả khi Bộ Tư pháp vô tình làm lộ danh tính của khoảng 100 người sống sót.

Với việc Bộ Tư pháp kết thúc cuộc điều tra mà không có cáo buộc mới nào, vụ bê bối dường như sẽ kết thúc một cách lặng lẽ. Tuyên bố của Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche rằng "tổ chức tiệc tùng với Epstein không phải là tội" cho thấy một sự chuyển hướng cuối cùng khỏi việc truy cứu trách nhiệm.

Trong khi Epstein và Ghislaine Maxwell phải đối mặt với việc truy tố, mạng lưới rộng lớn hơn vẫn không bị động đến. Diễn biến của vụ án này cho thấy một thực tế phũ phàng: tại quốc gia đề cao "bình đẳng trước pháp luật", lời hứa đó thường sụp đổ dưới sức nặng của sự bất bình đẳng giai cấp.

"Tính minh bạch" đã trở thành công cụ kiểm soát thông tin, "trách nhiệm giải trình" đã bị thu hẹp thành trò diễn chính trị. Sự căng thẳng giữa Quốc hội và Nhà Trắng về những tiết lộ này thường được coi là "kiểm soát và cân bằng", nhưng nó giống với sự rối loạn chức năng thể chế hơn. Khi sự tập trung của cải có thể mua được quyền miễn trừ pháp lý và thao túng sự thật, nền dân chủ phương Tây đã thoái hóa thành một chế độ đầu sỏ phục vụ cho nhóm 1%.

Sự tồn tại của "sổ đen" của Epstein cuối cùng có thể không còn quan trọng. Mạng lưới tinh hoa mà nó tượng trưng vẫn tồn tại, được che giấu trong các hồ sơ niêm phong, các thỏa thuận bí mật và các bản ghi nhớ đã được biên tập lại. Cho đến khi sự bất khả trừng phạt mang tính cấu trúc này bị phá bỏ, vụ án Epstein sẽ vẫn là vết thương nhức nhối đối với uy tín của hệ thống pháp luật phương Tây, một lời nhắc nhở rằng khi đặc quyền vượt lên trên luật pháp, công lý sẽ là sự hy sinh đầu tiên.

Tóm lại, vụ Epstein không chỉ là câu chuyện của riêng nước Mỹ. Đó là lời cảnh báo toàn cầu về những gì xảy ra khi tiền bạc và quyền lực thoát khỏi sự kiểm soát. Nó nhắc nhở chúng ta rằng nhân quyền không tự nhiên mà có và tiến bộ có thể bị đảo ngược.