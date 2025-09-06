Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống

06-09-2025 - 09:56 AM

Hệ thống Côn Lôn, gồm 20 miệng hố nằm sâu dưới đáy Thái Bình Dương, có thể cung cấp thông tin về nguồn gốc sự sống trên Trái Đất.

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát hiện ra một hệ thống thủy nhiệt khổng lồ, chưa từng được biết đến ở đáy Thái Bình Dương, nơi một thế giới sự sống đáng kinh ngạc đang tồn tại trong môi trường giống Trái Đất thuở sơ khai.

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống- Ảnh 1.

Hình ảnh được làm sáng cho thấy sự sống đang tồn tại ở khu vực hệ thống Côn Lôn - Ảnh: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRUNG QUỐC

Được gọi là hệ thống Côn Lôn, khu vực này gồm 20 miệng hố thủy nhiệt lớn, trong đó miệng hố lớn nhất có đường kính tận 1.800 m và sâu 130 m.

Các miệng hố này giải phóng một lượng lớn hydro giúp nuôi dưỡng sự sống phát triển mạnh mẽ.

Hệ thống Côn Lôn khá giống một mỏ thủy nhiệt Đại Tây Dương nổi tiếng mang tên Thành Phố Đã Mất, nằm trên dãy núi ngầm Atlantis Massif. Tuy nhiên nó trải rộng trên diện tích khoảng 11 km², lớn hơn Thành Phố Đã Mất hàng trăm lần.

Tàu ngầm Trung Quốc tìm ra nơi chứa bí mật về sự sống- Ảnh 2.

Ảnh động phản ánh góc máy của tàu ngầm thám hiểm hệ thống Côn Lôn - Ảnh: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRUNG QUỐC

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Science Advances, hệ thống thủy nhiệt Thái Bình Dương này cũng cung cấp cho các nhà khoa học một góc nhìn mới về quá trình serpentin hóa dưới biển sâu.

Đó là quá trình nước biển phản ứng hóa học với đá từ lớp phủ bên dưới đáy biển để tạo ra các khoáng chất serpentin màu xanh lục và giải phóng hydro.

Các nhà nghiên cứu cho rằng họ có thể nghiên cứu mối liên hệ tiềm tàng giữa các lượng hydro này và sự xuất hiện của sự sống tại Côn Lôn.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc - đơn vị dẫn đầu nghiên cứu - chất lỏng giàu hydro của hệ thống này được cho là tương tự như môi trường hóa học của Trái Đất sơ khai.

"Điều đặc biệt thú vị là tiềm năng sinh thái của nó. Chúng tôi đã quan sát thấy sự phát triển đa dạng của các loài sinh vật biển sâu ở đây - tôm, tôm hùm đất, hải quỳ và giun ống - những loài có thể phụ thuộc vào quá trình tổng hợp hóa học sử dụng nhiên liệu hydro" - GS Weidong Sun, Viện Hải dương học thuộcViện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, cho biết.

Ánh sáng Mặt Trời không thể chiếu xuống đáy đại dương, nên thực vật, tảo, vi khuẩn... ở môi trường này không thể quang hợp.

Tuy vậy, chúng đã sống dựa vào quá trình tổng hợp hóa học, bao gồm việc sử dụng các hóa chất như hydro làm nguồn năng lượng để tạo ra thức ăn.

Những hình ảnh đầu tiên về hệ thống Côn Lôn - tọa lạc ở phía Đông Bắc Papua New Guinea - đã được ghi lại nhờ một tàu ngầm được điều khiển từ xa, thám hiểm vùng đáy biển có độ sâu 9.500 m ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương.

Trong nghiên cứu mới, tàu ngầm nói trên tiếp tục được sử dụng để lập bản đồ hệ thống Côn Lôn và khám phá 4 miệng hố lớn nhất trong hệ thống.

Vụ tàu ngầm chở 45 người chìm bí ẩn: Video từ bên trong cho thấy khoảnh khắc cuối cùng của hành khách như thế nào trước khi thảm họa xảy ra

Theo Anh Thư

Người Lao động

