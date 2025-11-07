Tàu "Sheng Li" rời Côn Đảo, khép lại hành trình con tàu bỏ hoang từng gây sốt mạng xã hội

Ngày 7-11, Ban Quản lý cảng Bến Đầm, Đặc khu Côn Đảo (TP HCM) cho biết con tàu Sheng Li, từng là điểm "check-in" nổi tiếng của giới trẻ tại Côn Đảo đã được kéo rời khu vực Bến Đầm, chính thức khép lại hành trình "lưu trú" tại nơi này.

Đơn vị trúng đấu giá con tàu đã huy động phương tiện chuyên dụng để kéo thân tàu ra khỏi khu vực neo đậu tránh trú bão của Đặc khu Côn Đảo và ra đến vùng neo đậu khác để chờ thời tiết thuận lợi sẽ kéo đi.

Trước đó, con tàu này đã được bán đấu giá thành công, đơn vị trúng đấu giá chỉ được sử dụng để thu hồi phế liệu, không cải hoán sử dụng, không sử dụng cho mục đích khác.

Tàu Sheng - Li nằm tại Khu neo đậu tránh trú bão của Đặc khu Côn Đảo từ nhiều năm qua

VIDEO: Hình ảnh tàu "Sheng Li" trước thời điểm được kéo rời khỏi khu neo đậu tránh trú bão của Đặc khu Côn Đảo

Cách đây khoảng 2 năm, tàu Sheng Li trôi dạt tự do, được lực lượng chức năng kéo về, neo đậu tại cảng Hải đội R33 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đóng quân tại Côn Đảo) chờ xử lý.

Tháng 8-2024, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây đã ban hành kế hoạch di dời tàu đến neo đậu ở khu neo đậu tại khu tránh trú bão huyện Côn Đảo (cách vị trí neo ở Hải đội R33 1,5 km).

Cũng từng có doanh nghiệp đề xuất đánh chìm con tàu này để tạo thành điểm lặn cao cấp độc đáo tại Côn Đảo, tuy nhiên đề xuất này không được thông qua.

Con tàu từng mang theo nhiều câu chuyện kỳ bí được truyền miệng, ngư dân Côn Đảo đã rất quen thuộc với con tàu này

Sau nhiều năm bỏ hoang, thân tàu Sheng – Li đã hoen rỉ, sắt thép bong tróc, song lại trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ vẻ đẹp ma mị, hoang sơ giữa biển xanh.

Trong nhiều năm, hình ảnh con tàu Sheng Li nằm nghiêng trên khu neo đậu đã xuất hiện tràn ngập trên các mạng xã hội, trở thành "tọa độ vàng" của giới trẻ yêu thích chụp ảnh, quay vlog.

Nhiều du khách cho rằng chiếc tàu vừa phảng phất sự bí ẩn, vừa gợi cảm giác tiếc nuối về một quá khứ dang dở.

Đây từng trở thành điểm "check -in" nổi tiếng của du khách khi đến với Côn Đảo

Phần đuôi tàu Sheng - Li

Tuy nhiên, cùng với thời gian, con tàu ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, một số mảnh sắt gỉ và kết cấu yếu đã gây mất an toàn cho người dân và du khách.

Sự rời đi của tàu Sheng Li khiến không ít người tiếc nuối. Nhiều cư dân mạng chia sẻ lại những bức ảnh cũ, kèm lời bình "tạm biệt con tàu". Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc tháo dỡ, di dời là hợp lý.

Sự rời đi của con tàu này khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối

Tàu Sheng Li có chiều dài 52 m; chiều rộng 8,5 m; mạn khô: 4,3 m; số IMO: 8343147; số MMSI: 671253000; cờ tàu: TOGO; cảng đăng ký: LOME; loại tàu: chở hàng đông lạnh; năm đóng: 2002; tổng dung tích: 495 GT; trọng tải 2 toàn phần: 1.200 tấn; phân cấp tàu: N.A; với kết cấu: phần thân vỏ đã cũ, bị han gỉ, hư hỏng, có 6 khoang hầm hàng thông nhau, 1 máy chính, 2 máy phụ, 1 máy phát điện đã cũ, han gỉ và có 1 chân vịt.



