Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tây Ninh bắt được đối tượng bị Công an TP HCM truy nã đặc biệt

19-10-2025 - 20:52 PM | Xã hội

Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất hồ sơ, bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền

Ngày 19-10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bàn giao đối tượng bị truy nã đặc biệt là Nguyễn Khánh Linh (SN 2000; ngụ xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) cho Công an TP HCM tiếp tục điều theo thẩm quyền.

Tây Ninh bắt được đối tượng bị Công an TP HCM truy nã đặc biệt- Ảnh 1.

Đối tượng bị truy nã đặc biệt Nguyễn Khánh Linh đã bị bắt

Trước đó, ngày 17-10, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xã nhanh chóng xác minh, làm rõ lai lịch và xác định Linh đang bị truy nã đặc biệt theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM về tội "Mua bán người" nên nhanh chóng bắt giữ Linh.

Theo Hải Đường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giây

Cảnh báo chiêu lừa đảo phía sau những cuộc gọi nháy máy 1 giây Nổi bật

Tin mới vụ bắt tạm giam giám đốc Trần Thế Huy

Tin mới vụ bắt tạm giam giám đốc Trần Thế Huy Nổi bật

Công an Hà Nội cảnh báo

Công an Hà Nội cảnh báo

20:28 , 19/10/2025
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị My và chồng hờ

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị My và chồng hờ

20:16 , 19/10/2025
Công an cảnh báo tới tất cả người dân khi quét mã QR

Công an cảnh báo tới tất cả người dân khi quét mã QR

19:46 , 19/10/2025
Thông tin mới vụ nguyên chủ tịch xã tử vong do vướng dây cáp quang vắt ngang đường

Thông tin mới vụ nguyên chủ tịch xã tử vong do vướng dây cáp quang vắt ngang đường

18:54 , 19/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên