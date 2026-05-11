Tây Ninh chạy đua bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM

Theo Nguyễn Tiến | 11-05-2026 - 14:59 PM | Bất động sản

UBND tỉnh Tây Ninh phát động 90 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm" nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Tây Ninh thi đua “90 ngày đêm” đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 4 TPHCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Theo kế hoạch ban hành ngày 11-5, thời gian thực hiện phong trào thi đua từ ngày 15-5 đến 12-8-2026 tại 15 xã có tuyến đường đi qua, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 74,526 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến hơn 675 ha. Trong đó, phần mặt bằng tuyến chính khoảng 604 ha và 5 khu tái định cư khoảng 71 ha.

Theo lộ trình, chậm nhất ngày 15-6-2026, các đơn vị phải hoàn thành thu hồi đất, giải phóng toàn bộ mặt bằng của 5 khu tái định cư để bàn giao cho đơn vị thi công hạ tầng.

Đối với tuyến đường chính, đến ngày 30-6-2026 phải hoàn thành ít nhất 70% diện tích giải phóng mặt bằng, đồng thời hoàn tất công tác kê biên, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đạt cùng tỉ lệ 70%.

Đến ngày 12-8-2026, toàn bộ công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường cho người dân phải hoàn thành 100%, bảo đảm bàn giao đầy đủ mặt bằng cho đơn vị thi công.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị tham gia thi đua sẽ được chấm theo thang điểm 100, dựa trên tiến độ thực hiện, diện tích bàn giao mặt bằng, chất lượng hồ sơ, công tác dân vận, phối hợp liên ngành và cải cách hành chính. Những đơn vị đạt từ 90 đến 100 điểm sẽ được xem xét khen thưởng.

Hiện nay, các xã có dự án đi qua đang triển khai kê biên, kiểm đếm và thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng. Một số địa phương đã bắt đầu chi trả tiền bồi thường cho người dân bị thu hồi đất.

Dự án đường Vành đai 4 TPHCM có tổng chiều dài khoảng 159,31 km, chia thành 10 dự án thành phần. Tây Ninh được giao thực hiện 3 dự án thành phần với chiều dài khoảng 78,3 km, bao gồm khoảng 3,8 km thuộc địa bàn TPHCM.

Trong đó, dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận Tây Ninh có tổng mức đầu tư gần 25.000 tỉ đồng. Hai dự án xây dựng cao tốc theo phương thức PPP có tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỉ đồng.

Tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước tham gia dự án khoảng 39.556 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 75%, phần còn lại do tỉnh Tây Ninh cân đối; vốn nhà đầu tư tham gia khoảng 28.714 tỉ đồng.


CEO Đất Xanh Miền Bắc: Hết thời ôm đất ngõ hẻm nội đô, "key" đầu tư bất động sản giờ là ga tàu và TOD

Hà Nội chốt 3 phường không nằm trong dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Doanh nghiệp bất động sản kinh doanh thế nào trong quý I?

Tuyến quốc lộ dài 36km, rộng 90m, quy mô 10 làn xe, vốn đầu tư 6 tỷ USD do Vingroup đầu tư dự kiến khởi công ngày 19/5

Phó Chủ tịch Quốc hội: Có quy hoạch 20 năm khiến dân không được xây nhà

DKRA Group 5 năm liên tiếp lập "hat-trick" tại Asia Pacific Property Awards

