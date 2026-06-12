Tây Ninh đề xuất "đổi" 2.609 ha đất lấy kinh phí xây trung tâm hành chính và một số dự án

Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh vừa trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án hình thành Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh theo hướng huy động nguồn lực xã hội hóa, với tổng kinh phí dự kiến hơn 20.000 tỉ đồng.



Theo tờ trình, điểm đáng chú ý là đề xuất áp dụng mô hình đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đất tại Dự án khu đô thị mới Long Hựu để đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm.

Tây Ninh đề xuất dùng hơn 20.000 tỉ đồng từ quỹ đất Long Hựu để xây Trung tâm hành chính mới. Ảnh: B.B

Cụ thể, sau khi hạch toán và trừ chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 2.609 ha thuộc khu đô thị mới Long Hựu (xã Long Hựu), nguồn thu tiền sử dụng đất dự kiến còn khoảng 20.560 tỉ đồng.

Sở Xây dựng đề xuất sử dụng nguồn kinh phí này để thanh toán cho 3 dự án lớn gồm: Trung tâm hành chính - chính trị tập trung của tỉnh với quy mô lập quy hoạch chi tiết khoảng 300 ha, tổng mức đầu tư khái toán khoảng 8.000 tỉ đồng; dự án trục động lực kết nối Long An - Tân Ninh (đoạn từ đường Vành đai 4 TPHCM đến Quốc lộ 22) với tổng vốn khoảng 9.475 tỉ đồng; và dự án trục động lực Đức Hòa kết nối trực tiếp với đường Võ Văn Kiệt (TPHCM), dự kiến cần khoảng 3.000 tỉ đồng.

Tổng giá trị đầu tư của 3 dự án khoảng 20.475 tỉ đồng, cơ bản tương ứng với nguồn thu dự kiến từ quỹ đất đối ứng tại khu đô thị Long Hựu.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch phân khu khu vực định hướng hình thành khu đô thị Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh với quy mô khảo sát khoảng 3.358 ha, tỉ lệ 1/2.000. Trong đó, khu trung tâm hành chính - chính trị sẽ là hạt nhân của toàn bộ quy hoạch. Theo đề xuất, đồ án quy hoạch dự kiến hoàn thành trong quý III/2026.

Theo Sở Xây dựng, phương án này sẽ tạo điều kiện di dời Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh từ khu vực phường Long An và phường Tân Ninh về phía Bắc các xã Đức Hòa - Hậu Nghĩa mà không tạo áp lực lớn lên ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, theo quy hoạch tỉnh đã được điều chỉnh, việc di dời Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh hiện được xác định là phương án cân nhắc thực hiện trong giai đoạn sau năm 2030.

Đáng chú ý, khu đô thị mới Long Hựu (thuộc địa bàn Long Hựu Đông và Long Hựu Tây của huyện Cần Đước cũ hiện mới được công bố quy hoạch 1/2.000, chưa triển khai giải phóng mặt bằng và cũng chưa lựa chọn nhà đầu tư.