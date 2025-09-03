Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tây Ninh đề xuất làm tuyến đường sắt kết nối khu vực Bình Dương cũ

03-09-2025 - 16:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài sẽ kết nối các khu công nghiệp của Bình Dương cũ và Tây Ninh.

Ngày 3-9, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản đề xuất TP HCM phối hợp, kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung mạng lưới đường sắt quốc gia.

Điểm đầu tuyến đường sắt tại ga Tân Hưng, phường Bến Cát, TP HCM (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ); điểm cuối là ga Mộc Bài thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài có tiềm năng lớn trong phát triển vận tải hàng hóa, hành khách, đồng thời hỗ trợ phát triển kinh tế gắn với du lịch sinh thái sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng.

Tây Ninh đề xuất làm tuyến đường sắt kết nối khu vực Bình Dương cũ- Ảnh 1.

Tuyến đường sắt Xuyên Á xuất phát từ ga Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương cũ) đến cửa khẩu Hoa Lư (Lộc Ninh, Đồng Nai), trong đó có ga tại huyện Bàu Bàng cũ

Tuyến cũng được kỳ vọng thúc đẩy công nghiệp - logistics tại khu vực giáp ranh Bình Dương cũ (nay thuộc TP HCM) và Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, góp phần thúc đẩy kinh tế của TP HCM và Tây Ninh nói riêng, cũng như vùng Đông Nam Bộ nói chung. Tuyến này đã được cập nhật vào quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định 370/QĐ-TTg ngày 4-5-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đây, Báo Người Lao Động đã thông tin, tuyến đường sắt này từng được tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP HCM) và tỉnh Tây Ninh cũ (nay là tỉnh Tây Ninh) đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Tuyến đường sắt này sẽ kết nối các KCN của tỉnh Bình Dương cũ và Tây Ninh cũ. Tuyến này còn kết nối đường sắt TP HCM – Lộc Ninh với tuyến đường sắt TP HCM – Mộc Bài. Đồng thời kết nối huyện Bàu Bàng và Cửa khẩu Mộc Bài là một nhánh của tuyến đường sắt Xuyên Á đi qua 2 tỉnh Bình Dương cũ, Bình Phước cũ (nay là TP HCM và tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) có văn bản gởi UBND tỉnh Bình Dương cũ, trong đó có nội dung ủng hộ tỉnh này và Tây Ninh rà soát nhu cầu vận tải để nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch địa phương và quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, làm cơ sở quản lý quỹ đất và chủ động huy động nguồn lực đầu tư tuyến đường sắt nêu trên.

Do đó, UBND TP HCM và UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất kiến nghị Bộ Xây dựng, Chính phủ sớm cập nhật tuyến vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia (điều chỉnh theo Quyết định 1769/QĐ-TTg ngày 19-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ), đồng thời đưa vào đồ án Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP HCM, hiện do Bộ Xây dựng chủ trì lập quy hoạch.

Dự án đường sắt cao tốc đầu tiên của Việt Nam trị giá 67 tỷ USD có tín hiệu mới về công nghệ

Theo Thanh Thảo

Người lao động

