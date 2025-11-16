Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài

16-11-2025 - 13:38 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo kế hoạch, dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài sẽ hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027

Sáng 16-11, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết theo phương án phê duyệt dự án thành phần 4 cao tốc TPHCM - Mộc Bài về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư qua địa bàn tỉnh Tây Ninh, có 2.260 hộ dân và 17 tổ chức bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng tại các phường, xã như: An Tịnh, Gia Lộc, Gò Dầu, Phước Thạnh và Bến Cầu. Trong đó, có 230 hộ được bố trí tái định cư với diện tích đất thu hồi hơn 246 ha, tổng kinh phí bồi thường trên 3.056 tỉ đồng.

Tây Ninh khẩn trương giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh cùng các sở, ngành khảo sát tuyến cao tốc TPHCM - Mộc Bài qua Tây Ninh

Đến nay, các địa phương đã chi trả bồi thường cho gần 2.000 hộ với số tiền hơn khoảng 2.700 tỉ đồng. Hiện, các khu tái định cư đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn bị bàn giao cho người dân.

Theo Ban Quản lý dự án Tây Ninh, việc bàn giao mặt bằng cũng được triển khai đồng bộ, khẩn trương.

Dự án đường cao tốc TPHCM – Mộc Bài giai đoạn 1, theo hình thức đối tác công tư (BOT), được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 2-8-2024, với chiều dài khoảng 51 km, trong đó đoạn qua Tây Ninh hơn 26,3 km. Tuyến đường này được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, 4 làn xe, với vận tốc 120 km/h.

Dự án có 4 dự án thành phần. TPHCM thực hiện các dự án thành phần 1, 2, 3; tỉnh Tây Ninh thực hiện thành phần 4 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). Tổng mức đầu tư của dự án là 19.617 tỉ đồng.

Theo kế hoạch, gói thầu xây lắp dự kiến khởi công ngày 19-12 và hoàn thành toàn tuyến để đưa vào khai thác vào năm 2027.

Theo Hải Đường

Người Lao động

