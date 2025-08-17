Tây Ninh tăng tốc các bước để triển khai dự án vành đai 4 Tp.HCM

Mới đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh và UBND các xã liên quan đến việc triển khai dự án đường Vành đai 4 - Tp.HCM.

Theo kế hoạch dự kiến, các sở, ngành, địa phương có liên quan sẽ tổ chức công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong tháng 10/2026, tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 7/2026. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai công tác khảo sát địa hình, địa chất; cắm cọc giải phóng mặt bằng và lập quy hoạch các khu tái định cư.

Hiện 15 địa phương có tuyến đường đi qua tập trung rà soát các trường hợp người dân bị ảnh hưởng, đồng thời kiến nghị tỉnh sớm có chính sách liên quan đến công tác bồi thường, tái định cư để chuẩn bị tốt nhất cho công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án Vành đai 4 có tổng chiều dài hơn 207km, vốn đầu tư hơn 120.000 tỉ đồng, kết nối liên hoàn 5 địa phương, gồm: Tp.HCM (16,7km), Bình Dương (47,95km), Đồng Nai (46km), Bà Rịa - Vũng Tàu (18,2km) và Long An (78,3km).

Trong đó, đoạn qua Bình Dương (cũ) đã chính thức khởi công vào ngày 18/6. Các đoạn qua Long An (cũ), Đồng Nai (cũ),... đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến chính thức khởi công vào năm 2026 và hoàn thành năm 2028.

Là địa phương có chiều dài lớn nhất trên trục Vành đai 4, Long An (nay là Tây Ninh) được hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường trọng điểm này. Đoạn tuyến dự án qua tỉnh Tây Ninh dài khoảng 78,3km (cụ thể có 74,5km trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 3,8km trên địa bàn TP.HCM), đi qua 15 xã gồm xã Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Đức Huệ, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Long Cang, Rạch Kiến, Mỹ Lệ, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Tân Tập.

Vành đai 4 Tp.HCM qua địa phận Tây Ninh có tổng mức đầu tư (giai đoạn 1) dự kiến gần 68.300 tỷ đồng; bao gồm hơn 39.500 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước và trên 28.700 tỷ đồng vốn của nhà đầu tư.

Dự án được chia thành 10 dự án thành phần, trong đó, đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh có 3 dự án thành phần. Ở giai đoạn 1, dự án sẽ đầu tư xây dựng 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ 100 km/h, nền đường rộng 25,5m, đường song hành bố trí không liên tục.

Bên cạnh đó, Tây Ninh dự kiến bố trí 7 khu tái định cư, tổng diện tích khoảng 74,9ha với gần 3.400 lô đất để giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng do công tác giải phóng mặt bằng dự án.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út giao Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Long An sớm tham mưu tờ trình để UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện các bước chuẩn bị thực hiện dự án.

Ông lưu ý, các sở, ngành cần tập trung rà soát lại các khu tái định cư, thực hiện đồng thời công tác giải phóng mặt bằng dự án với giải phóng mặt bằng, thực hiện các khu tái định cư.

"Tinh thần không chờ, cầu toàn, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước chuẩn bị để triển khai dự án đường Vành đai 4 TP.HCM, phấn đấu tiến tới khởi công dự án trong năm 2026" - ông Út nhấn mạnh.