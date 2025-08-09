Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động

09-08-2025 - 16:29 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khu Công nghiệp Thủ Thừa ở Tây Ninh sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động, góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh

Ngày 9-8, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty Cổ phần Phát triển khu công nghiệp và Đô thị Thủ Thừa (IDTT) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thủ Thừa.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 1.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 2.

Lễ khởi công dự án đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Thủ Thừa.

Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Tây Ninh mới sau khi sáp nhập tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2-9.

Dự án có quy mô hơn 170 ha, tổng vốn đầu tư trên 3.000 tỉ đồng, vị trí thuận lợi khi chỉ cách TP HCM khoảng 45km, gần các tuyến cao tốc và cảng quốc tế. Khu công nghiệp được định hướng thu hút các ngành chế biến – chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, điện – điện tử, logistics và nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT, cho biết Khu Công nghiệp Thủ Thừa được quy hoạch hiện đại, đa chức năng, ưu tiên công nghiệp sạch và áp dụng tiêu chuẩn xanh – thông minh. Hạ tầng khu công nghiệp này tích hợp hệ thống xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, logistics, lưu trú công nhân và dịch vụ thương mại, hướng tới hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

Dự án triển khai 2 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 thi công hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành cuối năm 2025; giai đoạn 2 mở rộng theo nhu cầu nhà đầu tư, dự kiến hoàn tất 2026–2027.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 3.

Ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT IDTT, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh - nhấn mạnh rằng khi đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Thủ Thừa sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động, góp phần tăng thu ngân sách, nâng cao thu nhập và ổn định an sinh xã hội. Đây cũng là động lực quan trọng giúp Tây Ninh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Tây Ninh xây dựng khu công nghiệp gần 3.000 tỉ đồng, tạo việc làm cho 25.000 lao động- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết khi đi vào hoạt động, Khu Công nghiệp Thủ Thừa sẽ tạo việc làm cho khoảng 25.000 lao động

"Khu Công nghiệp Thủ Thừa không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, mà còn là động lực thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tây Ninh trong giai đoạn phát triển mới" – Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thông tin.

Dịp này, chủ đầu tư trao tặng chính quyền địa phương xã Thủ Thừa 300 triệu đồng để hỗ trợ an sinh xã hội.

Theo Hải Đường

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ tháng 8/2025, hơn 1,5 triệu người sẽ được nhận thêm 500.000 đồng/tháng

Từ tháng 8/2025, hơn 1,5 triệu người sẽ được nhận thêm 500.000 đồng/tháng Nổi bật

Bộ Công Thương: Tiếp tục đàm phán thuế quan với Mỹ

Bộ Công Thương: Tiếp tục đàm phán thuế quan với Mỹ Nổi bật

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành

Thủ tướng kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV hơn 7.400 tỉ đồng, yêu cầu đến 19-8 phải hoàn thành

15:58 , 09/08/2025
Thói quen chờ đèn đỏ tưởng vô hại, ai ngờ phạm luật, lỗi này nhiều người mắc phải, đặc biệt là xe máy

Thói quen chờ đèn đỏ tưởng vô hại, ai ngờ phạm luật, lỗi này nhiều người mắc phải, đặc biệt là xe máy

15:38 , 09/08/2025
Đề xuất mới liên quan đến dự án cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng

Đề xuất mới liên quan đến dự án cầu Cần Giờ hơn 10.500 tỷ đồng

15:03 , 09/08/2025
Con số ấn tượng của Đồng Nai

Con số ấn tượng của Đồng Nai

14:53 , 09/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên