Tay to tái xuất, đất nền Đà Nẵng đang đón những đợt "sóng nhỏ" trước khi "sóng lớn" đổ bộ?

Thị trường bất động sản (BĐS) Đà Nẵng từng là tâm điểm chú ý của cả nước trong giai đoạn 2018-2019. Đây là thời kỳ sốt đất diễn ra mạnh mẽ, đưa giá trị nhà đất lên một mặt bằng mới. Ở thời điểm này, các nhà đầu tư từ khắp nơi đổ về Đà Nẵng, đặc biệt tập trung vào các khu vực như Tây Bắc (quận Liên Chiểu cũ), Nam Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ cũ) và Ngũ Hành Sơn, nơi có những dòng sông thơ mộng, bãi biển tuyệt đẹp và tiềm năng du lịch lớn.

Theo ông Trần Lập, một nhà đầu tư đến từ Đà Nẵng, tháng 4/2014, một lô đất trên đường Nguyễn Tri Phương có giá 340 triệu đồng. Đến năm 2019, giá lô đất này tăng lên tới 3,5 tỷ, tăng đến 10 lần chỉ trong vòng 6 năm. Trong khi đó, một lô đất khác trên đường Võ Nguyên Giáp từng bán với giá 19,5 triệu đồng/m2 năm 2010 thì đến năm 2018, mức giá lên tới 400 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sau giai đoạn sốt nóng, thị trường BĐS Đà Nẵng dần rơi vào trạng thái "ngủ đông". Từ năm 2020 trở đi, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 cùng với việc giá đất đã bị đẩy lên quá cao khiến thanh khoản giảm mạnh. Nhiều nhà đầu tư "ôm đất" ở đỉnh sốt buộc phải cắt lỗ, nhưng ngay cả khi giảm giá vài trăm triệu đồng mỗi lô vẫn không ai hỏi mua. Suốt thời gian 5 năm từ sau dịch Covid-19, đất nền Đà Nẵng gần như "bất động" tạo thành vùng trũng về giá trong khi các thị trường lớn như Hà Nội, TPHCM, Nha Trang liên tục có sóng.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài im lìm, đầu năm 2025 khi thị trường bất động sản khắp cả nước bị đánh thức bởi sóng sáp nhập thì "vùng trũng" đất nền Đà Nẵng bỗng như thỏi nam châm hút các tay to đầu tư đổ về. Cộng thêm với hiệu ứng từ tăng trưởng du lịch, từ 2 siêu quy hoạch và việc sáp nhập Quảng Nam vào Đà Nẵng. Anh Nguyễn Việt, nhà đầu tư lâu năm từ Hà Nội vào Đà Nẵng mua đất nền cho biết từ đầu năm anh đã tranh thủ mua được 2 nền đất trị giá 5 tỷ đồng và vẫn đang muốn gom thêm.

Theo anh Việt, so với hồi đầu năm 2024, giá đất nền Đà Nẵng hiện đã tăng 10-30% so với cuối năm 2024 tuy nhiên vẫn thấp hơn so với cách đây 5 năm, đặc biệt thấp hơn rất nhiều so với Hà Nội, TP.HCM. Nhà đầu tư gốc Hà Nội cũng cho biết, các khu vực Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn và Cẩm Lệ đang được anh dồn trọng tâm tìm hiểu, bởi đây là những địa điểm từng sốt đất, nhiều nhà đầu tư trước đu đỉnh nay buộc phải bán cắt lỗ.

Khảo sát cũng cho thấy lượng nhà đầu tư, khách mua ở thực đang trở lại thị trường nhà đất Đà Nẵng ngày càng đông hơn. Minh chứng, tại bộ phận 1 cửa quận Cẩm Lệ (cũ), kể từ sau Tết Nguyên đán 2025 đến nay, mật độ người dân đến làm thủ tục đất đai dày hơn đáng kể so với hồi cuối năm 2024.

Đặc biệt thời gian gần đây hàng loạt nhà đầu tư cũng đang quay trở lại khu vực Đông Nam thành phố, điển hình là khu vực như Hòa Xuân và Hòa Quý (nay thuộc phường Hòa Xuân, phường Ngũ Hành Sơn) nhờ hạ tầng đồng bộ, pháp lý rõ ràng, và vị trí kết nối thuận tiện (10 phút đến trung tâm thành phố).

Nhà đầu tư tìm kiếm những dự án đất nền nằm trong khu vực được quy hoạch đồng bộ như Nam Hòa Xuân.

Các khu đô thị sinh thái ven sông như Khu đô thị Hòa Xuân, được quy hoạch bài bản với công viên, trường học, và bệnh viện. Chủ đầu tư lớn tại đây cũng đã công bố các kế hoạch đồng hành cải tạo cảnh quan, chiếu sáng các cây cầu kết nối khu đô thị Hòa Xuân với trung tâm – tạo thành trục cảnh quan – ánh sáng đẳng cấp. Song song đó, thành phố đẩy mạnh cải tạo cảnh quan sông Hàn với dự án "Dòng sông ánh sáng" trị giá 400 tỷ đồng. Những tín hiệu khởi sắc đó đã kích thích nhà đầu tư từ Hà Nội và TP.HCM đổ về tìm kiếm cơ hội tại các khu vực này, đặc biệt những lô đất với sổ đỏ trao tay.

Không chỉ đón vùng giá trũng, việc Đà Nẵng ban hành bảng giá đất mới với mức giá tăng mạnh đang được các nhà đầu tư đang "ôm" nhiều nhà đất tại đây đặt nhiều kỳ vọng. Giới chuyên gia dự đoàn, thị trường có thể nổi sóng, đẩy giá tăng nhanh.

Theo bảng giá đất mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, tại đường Bạch Đằng, giá đất ở cao nhất đoạn từ đường Lê Duẩn tới Nguyễn Văn Linh với 286 triệu đồng/m2. Các đoạn còn lại của đường Bạch Đằng cũng có giá đất ở cao, từ 148 đến 266 triệu đồng/m2. Các tuyến đường khác có mức giá cao như đường Lê Duẩn, đoạn từ đường Trần Phú đến Hoàng Hoa Thám có giá 158 triệu đồng/m2. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ Phan Thanh đến Bạch Đằng là 177 triệu đồng/m2.

Đường Võ Nguyên Giáp có giá từ 83-187 triệu đồng/m2, giá cao nhất của tuyến đường này nằm ở đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Phạm Văn Đồng. Đường Võ Văn Kiệt có giá gần 168 triệu đồng/m2. Đường Phạm Văn Đồng có khung giá hơn 138 triệu đồng/m2. Đường 2-9 có giá từ 51-128 triệu đồng/m2, trong đó đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Phan Thành Tài có khung giá cao nhất. Giá đất thấp nhất ở các khu dân cư thuộc các xã của huyện Hoà Vang… Trong khi đó, mặt bằng giá mới tại các đô thị được quy hoạch như khu vực Hòa Xuân chỉ bằng một phần ba.

Có thể nói, thị trường đất nền Đà Nẵng 2025 đang mở ra cơ hội lớn cho nhà đầu tư biết chọn lọc, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu thiếu thận trọng. Các chuyên gia khuyên nhà đầu tư cần ưu tiên sản phẩm pháp lý rõ ràng, vị trí tốt, chủ đầu tư uy tín và đón đầu xu hướng hạ tầng để tối ưu hóa lợi nhuận. Với tầm nhìn Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do đầu tiên của Việt Nam, nhà đầu tư nên tập trung vào đất nền trung tâm hoặc cận trung tâm, kỳ vọng sinh lời trong 3–5 năm. Các dự án của chủ đầu tư uy tín đảm bảo chất lượng và thanh khoản tốt hơn.



