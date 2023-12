Taylor Swift diễn 60 đêm thu về hơn 24 nghìn tỉ đồng, ekip thông báo 1 điều về doanh thu khiến dân tình xôn xao

Theo thống kê từ Pollstar, đơn vị độc lập uy tín trong việc thu thập dữ liệu của các tour diễn âm nhạc, tính đến thời điểm hiện tại, The Eras Tour của Taylor Swift đã chính thức vượt mốc 1 tỉ USD doanh thu. Con số này là ước tính dựa trên báo cáo của Pollstar Boxoffice kết hợp với những nghiên cứu sâu rộng của đơn vị này trên nhiều tiêu chí: giá vé ở từng thị trường, sức chứa tối đa của mỗi địa điểm và dữ liệu so sánh từ tour diễn có thể thu thập được. Tạp chí Forbes danh tiếng cũng đồng xác nhận thông tin doanh thu vượt mốc 1 tỉ USD của The Eras Tour.

Với con số 1 tỉ USD (hơn 24.2 nghìn tỉ VNĐ), The Eras Tour của Taylor Swift chính thức trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất trong lịch sử. Kỉ lục trước đó thuộc về Farewll Yellow Brick Road Tour của Elton John (hơn 939.1 triệu USD cho 330 đêm diễn toàn cầu). The Eras Tour cũng trở thành tour diễn đầu tiên trong lịch sử có doanh thu vượt mốc 1 tỉ USD.

Đáng chú ý, con số 1 tỉ USD chỉ được báo cáo dựa trên 60 đêm diễn đầu tiên của The Eras Tour tại khu vực Bắc Mỹ và Nam Mỹ trong năm 2023. Trong năm 2024, cô còn đến 91 đêm diễn tại Châu Á, Châu Âu và Australia nên không khó để dự đoán Taylor Swift sẽ về đích với doanh thu ít nhất 2 tỉ USD. Đó là chưa kể doanh thu từ việc bán merchandise đã vượt mốc hơn 200 triệu USD.

Taylor Swift diễn 6 đêm diễn cháy vé tại So Fi Stadium (Los Angeles). Ước tính đã có hơn 420 nghìn khán giả tham dự 6 đêm diễn này.

Cũng cần lưu ý, kể từ đầu tour diễn The Eras Tour tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ thông tin về doanh thu, về số lượng khán giả tham dự cho mỗi đêm không được cung cấp trực tiếp từ team Taylor Swift. Chúng được các đơn vị độc lập như Forbes, Billboard, Pollstar thống kê dựa trên các nghiên cứu thị trường chuyên sâu của họ, cộng với những thông tin cung cấp từ các SVĐ nơi Taylor Swift chọn lưu diễn. Thế nên, dù kết quả có thể không chuẩn xác 100% nhưng có giá trị tham khảo cao, mức độ chênh lệch không quá nhiều trên thực tế.

Mới đây, Variety đã dẫn thông tin từ team quản lý của Taylor Swift. Họ cũng xác nhận thông tin về doanh thu chính thức của tour diễn sẽ không bao giờ được phía Taylor Swift đưa ra. Động thái này khiến khán giả có nhiều suy ngẫm, suy đoán riêng. Tuy nhiên, có một sự thật rằng không ai có thể phủ nhận vị trí số 1 mà Taylor Swift đang nắm giữ trong lịch sử các tour diễn âm nhạc với The Eras Tour.