TCBS chuẩn bị chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã TCX, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.



Theo đó, TCBS dự kiến phát hành 04 mã trái phiếu chia làm 04 đợt như sau:

Đợt 1 mã TCXCPO2527001 gồm 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Đợt 2 mã TCXCPO2528002 gồm 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, dự kiến phát hành từ quý IV/2025 đến quý III/2026.

Đợt 3 mã TCXCPO2527003 gồm 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành từ quý I-IV/2026.

Đợt 4 mã TCXCPO2527004 gồm 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, dự kiến phát hành từ quý I-IV/2026.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động tổng cộng tối đa 5.0000 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng số tiền trên như sau:

Nguồn: TCBS

Về lãi suất, đối với 03 mã TCXCPO2527001, TCXCPO2527002 và TCXCPO2527003 áp dụng lãi suất 7,5%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,5%/năm.

Đối với mã TCXCPO2528002, áp dụng lãi suất 7,5%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên. Các kỳ tính lãi sau sẽ áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu + 2,6%/năm.

Nhà đầu tư cá nhân đặt mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Nhà đầu tư tổ chức đặt mua tối thiểu 50.000 trái phiếu, tương đương 5 tỷ đồng.

Tính đến 30/9/2025, TCBS ghi nhận dư nợ trái phiếu ngắn hạn 4.368 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn gần 1.000 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, TCBS ghi nhận doanh thu hoạt động 3.164 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ.

Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng mạnh. Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động tự doanh với 1.171 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ.

Tiếp đến, lãi từ các khoản cho vay và phải thu mang về 1.015 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ. Mảng nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán đóng góp 421 tỷ đồng, tăng 37%.

Mảng môi giới mang về 318 tỷ đồng doanh thu, tăng 137% so với cùng kỳ. Trong quý III/2025, TCBS xếp thứ 3 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HoSE, với tỷ lệ 7,75%, tăng so với mức 7,47% của 6 tháng đầu năm 2025.

Trong kỳ, chi phí hoạt động chiếm hơn 403 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Kết quả, TCBS báo lợi nhuận trước thuế 2.024 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.620 tỷ đồng, lần lượt tăng 84% và 85% so với cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, TCBS ghi nhận 7.852 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 36%; lợi nhuận trước thuế đạt 5.067 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 88% kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của TCBS ở mức 81.773 tỷ đồng, tăng hơn 28.500 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, công ty tiếp tục đưa dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán lên mức kỷ lục mới ở mốc 41.713 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm và tăng gần 8.000 tỷ đồng sau một quý.

Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) ghi nhận hơn 27.000 tỷ đồng, tăng hơn 9.400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, trái phiếu chưa niêm yết chiếm gần 14.000 tỷ đồng; chứng chỉ tiền gửi hơn 7.200 tỷ đồng; trái phiếu niêm yết hơn 4.200 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết với giá trị hơn 1.700 tỷ đồng.



