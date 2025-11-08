TDG Global mua lại một lô trái phiếu chỉ sau 1 năm phát hành

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Đầu tư TDG Global (MCK: TDG, sàn HoSE) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, ngày 5/11/2025 vừa qua, TDG Global đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TDGH2427001 chỉ sau 1 năm phát hành giá trị mua lại thực tế là hơn 101,8 triệu đồng/trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu TDGH2427001 có tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, được phát hành từ ngày 13/9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 2027.

Nguồn: HNX

TDG Global dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành lô trái phiếu nêu trên cho mục đích thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty. Cụ thể là thực hiện đầu tư, xây dựng Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại tỉnh Lạng Sơn.

Lô trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản hình thành trong tương lai của Dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 giá trị hơn 217,2 tỷ đồng và 946.379 cổ phiếu TDG giá trị hơn 4,9 tỷ đồng thuộc sở hữu của ông Lê Minh Hiếu- Thành viên HĐQT của TDG Global.

Trước đó, ngày 30/9/2025, TDG Global đã chậm thanh toán hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nêu trên với lý do chưa thu xếp được nguồn tiền.

Về TDG Global, doanh nghiệp được thành lập từ tháng 7/2005, hoạt động kinh doanh chính trong lĩnh vực buôn bán khí đốt và các sản phẩm liên quan. Trụ sở chính đặt tại Lô D1 Khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025, TDG Global ghi nhận doanh thu thuần gần 307,5 tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 18 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng đạt gần 313,5 triệu đồng, giảm 65,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp mang về doanh thu thuần hơn 898,7 tỷ đồng, tăng 13,3% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 1,8 tỷ đồng, giảm 6,2%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của TDG Global tăng 12,9% so với đầu năm, lên mức hơn 972,5 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho hơn 271 tỷ đồng, chiếm 27,9% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 716,8 tỷ đồng, tăng 16,2% so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 503,8 tỷ đồng, chiếm 70,3% tổng nợ.



