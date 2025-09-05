TDG Group ký kết hợp tác VISAHO: Vận hành tháp Alaric - The Maris Vũng Tàu theo chuẩn Nhật Bản

VISAHO: Đơn vị vận hành chuẩn mực quốc tế đến từ Nhật Bản

Để mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo và đảm bảo hiệu quả sinh lời cho nhà đầu tư tháp căn hộ Alaric - The Maris Vũng Tàu, TDG Group đã tin tưởng lựa chọn VISAHO. Với hơn 70 năm kinh nghiệm từ tập đoàn mẹ Sankei Building, VISAHO đã khẳng định uy tín tại Việt Nam qua hàng loạt dự án cao cấp như Capital Place, Lotte Center Hanoi, Samsung R&D Center Building, v.v.

Sự hợp tác này không chỉ đảm bảo tháp Alaric được vận hành theo quy trình khắt khe chuẩn Nhật mà còn mang đến không gian sống và nghỉ dưỡng trọn vẹn, đẳng cấp. Từ đó, giá trị của dự án được nâng cao, thu hút du khách và tạo ra dòng tiền thụ động ổn định, bền vững cho các chủ sở hữu căn hộ.

Bên cạnh yếu tố vận hành, TDG Group còn chú trọng đầu tư vào hệ sinh thái tiện ích, mang đến những trải nghiệm giải trí độc đáo. Việc ký kết với Cinestar - một trong những thương hiệu rạp chiếu phim hàng đầu Việt Nam - chính là mảnh ghép hoàn hảo cho tầm nhìn này.

TDG Group ký kết hợp tác cùng Cinestar

Sự hiện diện của Cinestar tại The Maris Vũng Tàu giúp du khách tận hưởng một kỳ nghỉ trọn vẹn mà không cần di chuyển xa. Điều này không chỉ gia tăng sức hấp dẫn của dự án mà còn nâng tầm giá trị thương hiệu The Maris Vũng Tàu trên bản đồ du lịch.

Bà Bùi Thị Ánh Tuyết - Phó Tổng Giám đốc TDG Group nhấn mạnh: "Việc hợp tác với các đối tác uy tín trên thị trường là bước đi chiến lược để The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực biển TP.Hồ Chí Minh mở rộng. Chúng tôi tin rằng, với sự cộng hưởng từ hạ tầng phát triển, uy tín của các đối tác và tiềm lực nội tại, The Maris Vũng Tàu sẽ mang đến những dịch vụ khác biệt và trở thành lựa chọn ưu tiên của mọi du khách. Trong tương lai gần, TDG Group sẽ tiếp tục nghiên cứu và hợp tác với các đối tác hàng đầu trong nhiều lĩnh vực khác, nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích đa dạng, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo và trọn vẹn hơn nữa cho du khách và cư dân tại The Maris Vũng Tàu"

Sự kiện ký kết hợp tác với VISAHO và Cinestar cho thấy cam kết của TDG Group trong việc tạo ra một sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và mang lại giá trị lâu dài cho các nhà đầu tư.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp với hệ tiện ích All-in-One

Cùng trong tháng 8/2025, chủ đầu tư TDG Group đã công bố tăng vốn điều lệ từ 860 tỷ đồng lên 1,468 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn này được dồn lực vào việc xây dựng các phân khu (tháp Alaric, tháp Polaris, tháp Atlantic và biệt thự Serenity) để nhanh chóng bàn giao những sản phẩm chất lượng đến khách hàng của The Maris Vũng Tàu. Cùng với đó là hơn 40 tiện ích được đầu tư phát triển: hồ bơi vô cực, các hoạt động thể thao tại bãi biển riêng tư, chuỗi nhà hàng F&B, không gian giải trí đa năng, dịch vụ spa & gym… Được biết, hệ sinh thái tiện ích tại đây đã hoàn thiện một phần và tiếp tục xây dựng, nâng cấp để sẵn sàng đón tiếp hàng triệu lượt du khách trong tương lai.

Không dừng lại, The Maris Vũng Tàu còn khẳng định vị thế là điểm đến giải trí hàng đầu với chuỗi sự kiện được tổ chức liên tục trong các dịp Lễ Tết. Mới đây, chương trình kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đã tạo dấu ấn mạnh mẽ với các trò chơi giải trí, đêm nhạc đặc sắc, hoạt động chiếu phim ngoài trời và khai trương Phố Thu The Maris. Trong thời gian sắp tới, The Maris Vũng Tàu sẽ tiếp tục mang đến một lễ hội Trung Thu độc đáo vào ngày 4/10, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm đón trăng rằm đáng nhớ và đầy sắc màu cho du khách.

Đêm nhạc đa sắc màu tại The Maris Vũng Tàu

The Maris Vũng Tàu còn nổi bật với tiến độ thi công các phân khu vượt trội. Tháp Alaric đang được tập trung thi công giai đoạn cuối cùng, hướng đến bàn giao đầu năm 2026. Tháp Polaris đã thi công đến tầng 6. Đặc biệt, Tháp Atlantic đã đóng nắp hầm, tiếp tục thi công vượt tiến độ so với dự kiến. Phân khu biệt thự Serenity cũng đang được xây dựng hoàn thiện trước khi chính thức mở bán trên giai đoạn 2.

Với những điểm sáng này, The Maris Vũng Tàu được giới chuyên môn đánh giá sẽ trở thành một tài sản giá trị, một cơ hội đầu tư tiềm năng, đón đầu xu hướng phát triển du lịch tại Vũng Tàu.