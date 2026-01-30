TDG Group tăng cơ hội việc làm, tuyển dụng nhân sự toàn hệ thống đầu năm 2026

Tập trung nguồn lực cho nhóm ngành Bất động sản & Hospitality

Năm 2026 đánh dấu cột mốc The Maris Vũng Tàu bước vào giai đoạn vận hành mạnh mẽ. Đặc biệt, với việc tháp căn hộ Alaric sẵn sàng bàn giao từ Quý 1/2026 và chuẩn bị đưa vào khai thác, cùng với gần 3000 sản phẩm căn hộ và gần 200 căn biệt thự liền biển chuẩn bị đưa ra thị trường, và kế hoạch tổ chức - vận hành chuỗi sự kiện lễ hội quy mô xuyên suốt năm; một đội ngũ vận hành chuyên nghiệp là yếu tố then chốt để đảm bảo hệ thống hoạt động trơn tru, mang lại trải nghiệm đẳng cấp cho cư dân và du khách. Từ nhu cầu đó, TDG Group đặt trọng tâm vào việc bổ sung nguồn nhân sự chất lượng cao cho nhóm ngành Bất động sản và Hospitality (bao gồm các khối: Kinh doanh, Dịch vụ lưu trú, Ẩm thực, Sự kiện & Giải trí).

Từ định hướng đó, Ngày hội tuyển dụng ngày 3/3 tới đây sẽ tập trung tìm kiếm những nhân tố có năng lực, bản lĩnh để cùng TDG Group giải quyết bài toán vận hành và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng. Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ về tiềm lực tài chính và sự cam kết của TDG Group trong bối cảnh thị trường đang chuyển mình.

Đại diện Ban Lãnh đạo chia sẻ: "Chúng tôi xác định con người là tài sản cốt lõi. Mục tiêu của đợt tuyển dụng này là kiện toàn bộ máy nhân sự, tìm kiếm những cộng sự sẵn sàng cùng Tập đoàn bước vào giai đoạn tăng trưởng bền vững."

Được biết, tham gia Ngày hội tuyển dụng TDG Group, các ứng viên sẽ được phỏng vấn trực tiếp - nhận kết quả nhanh, được tìm hiểu văn hoá TDG Group cũng như hệ sinh thái dịch vụ & tiện ích đa dạng của The Maris Vũng Tàu.

Môi trường đào tạo thực chiến - Lộ trình thăng tiến rõ ràng cùng thu nhập xứng tầm

Với triết lý phát triển nhân sự dựa trên 3 trụ cột: "Thuần thục về chuyên môn - Chuyên nghiệp về thái độ - Hiệu quả về hành động", TDG Group không chỉ xây dựng lộ trình thăng tiến minh bạch mà còn cam kết mang đến chế độ đãi ngộ hấp dẫn cùng hệ thống đào tạo bài bản.

Tại đây, những khóa đào tạo nâng cao tư duy "thực chiến" luôn được đề cao. Đội ngũ nhân sự được trang bị kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu để tự tin hoàn thành công việc. Đặc biệt đối với Khối Kinh doanh, Tập đoàn luôn hỗ trợ tối đa về công cụ bán hàng và nguồn ngân sách, tạo đà bứt phá doanh số.

Đội ngũ nhân sự TDG Group luôn được chú trọng bồi dưỡng chuyên môn thông qua các chương trình đào tạo bài bản và chuyên nghiệp

Song hành với mức thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực, TDG Group còn chú trọng chăm sóc đời sống tinh thần cho cán bộ nhân viên. Thông qua chuỗi hoạt động gắn kết nội bộ sôi nổi và các chuyến teambuilding trong và ngoài nước định kỳ. Tập đoàn hướng đến mục tiêu kiến tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, nơi mỗi cá nhân đều được trao cơ hội - ghi nhận và gắn bó lâu dài.

Cơ hội trải nghiệm văn hóa và không gian làm việc thực tế

Ngày hội tuyển dụng 3/3 được thiết kế như một chuyến Tham quan mở (Open Tour). Đây là cơ hội để các ứng viên được trực tiếp trải nghiệm thực tế không gian The Maris Vũng Tàu và tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, hệ sinh thái dịch vụ & tiện ích đẳng cấp ngay tại dự án.

Ngày hội tuyển dụng kết hợp tham quan thực tế là cơ hội lý tưởng dành cho ứng viên trong dịp khai niên 2026

Đặc biệt, Ngày hội tuyển dụng TDG Group diễn ra trùng vào dịp Tết Nguyên Tiêu với Sự kiện Thả cá cầu an & Thưởng thức Buffet Chay. Đây cũng là dịp để ứng viên hòa mình vào không khí sôi động thực tế tại dự án. Sự kiện không chỉ kết nối ứng viên với cơ hội việc làm trong hệ sinh thái đa ngành của Tập đoàn, mà còn minh chứng cho sức hấp dẫn của The Maris Vũng Tàu trong giai đoạn TDG Group đang chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới.

Cơ hội việc làm hấp dẫn trong nhóm ngành Bất động sản và Hospitality đang chờ đón các ứng viên với các khối: Kinh doanh, Vận hành, Dịch vụ và Sự kiện - Giải trí. TDG Group đã sẵn sàng trải thảm đỏ đón nhân tài, cùng kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới tại The Maris Vũng Tàu.