"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!

03-09-2025 - 17:19 PM | Lifestyle

Nhan sắc Doãn Hải My đời thường có khác ảnh tự đăng?

Giữa không khí rộn ràng mừng Đại lễ, gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bà xã Doãn Hải My trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong không gian rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Không cần máy ảnh chuyên nghiệp hay filter lung linh, loạt khoảnh khắc "cam thường" do "team qua đường" ghi lại nhan sắc của Hải My đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng.

Trong loạt ảnh, bà xã Văn Hậu chọn outfit đơn giản với váy ngắn trắng kết hợp sneaker, điểm xuyết thêm chiếc áo đỏ khoác hờ trên vai để hòa chung tinh thần lễ hội của dân tộc. Dù không cầu kỳ make-up, Doãn Hải My vẫn nổi bật với gương mặt tươi tắn, làn da mịn màng và thần thái ngọt ngào "chuẩn gái một con trông mòn con mắt". Đặc biệt, đôi chân thon dài thương hiệu cùng vóc dáng gọn gàng sau sinh càng khiến nàng WAGs nhận mưa lời khen từ netizen.

"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!- Ảnh 1.
"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!- Ảnh 2.

"Team qua đường" bắt gặp Văn Hậu - Hải My đi check-in yêu nước ngay trước cửa biệt thự bạc tỷ bền thế mà gia đình mới xây dựng

Đứng cạnh Văn Hậu - chàng hậu vệ điển trai diện polo hồng pastel nhẹ nhàng, Hải My càng tỏa sáng. Cả hai nắm tay tình tứ, trao nhau ánh nhìn rạng rỡ, rồi ôm cậu nhóc đầu lòng Minh Đăng trên tay, gia đình ba người bên nhau hạnh phúc, vô tình tạo nên những khung hình "tình bể bình" khiến dân tình tan chảy. 

Điểm cộng lớn khác đến từ hình ảnh cả gia đình nhỏ hạnh phúc bên cậu con trai kháu khỉnh. Bé được bố mẹ cho diện áo cờ đỏ sao vàng, tay giơ cao tung tăng dưới dàn cờ bay phấp phới, mang lại vibe yêu nước đầy tự hào. Khung cảnh giản dị nhưng ấm áp này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng thả tim tới tấp, bởi chẳng những đẹp đôi, Văn Hậu - Hải My còn xây dựng hình mẫu gia đình trẻ đáng mơ ước.

Hình ảnh do "team qua đường" ghi lại ngay trước căn biệt thự bạc tỷ bề thế mà Văn Hậu - Hải My khởi công xây dựng hồi đầu năm và hiện đã hoàn thiện. Gai đình cũng đã chuyển về nhà mới sinh sống. 

Ngay sau khi loạt ảnh được chia sẻ, cư dân mạng đã để lại hàng loạt bình luận rần rần: "Nhan sắc Hải My cam thường còn xinh hơn ảnh đã chỉnh, chuẩn visual gái một con", "Đúng là cặp kiếm nhật thương hiệu, chân đẹp thật sự", "Gia đình quá hạnh phúc, nhìn mà thấy ghen tị dễ thương ghê"...

Có thể thấy, mỗi lần xuất hiện cùng nhau, Văn Hậu và Doãn Hải My đều nhanh chóng tạo sức hút cực lớn. Không cần chiêu trò hay hình ảnh cầu kỳ, chỉ cần vài khoảnh khắc đời thường, cả hai vẫn dễ dàng chiếm spotlight MXH. Bộ ảnh lần này vừa thể hiện tinh thần yêu nước nhân dịp Đại lễ, vừa ghi dấu một gia đình trẻ đẹp, viên mãn khiến netizen chỉ biết thốt lên: "Đúng chuẩn couple quốc dân của làng bóng đá Việt!".

"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!- Ảnh 3.

Văn Hậu - Hải My nắm tay nhau cực tình, hạnh phúc sau 2 năm về chung một nhà

"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!- Ảnh 4.
"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!- Ảnh 5.

Hai vợ chồng đưa con trai cưng Đoàn Minh Đăng - bé Lúa - đi check-in yêu nước

"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!- Ảnh 6.
"Team qua đường" gặp Văn Hậu - Hải My check-in ngay trước biệt thự bạc tỷ mới xây, visual "cam thường" gây sốt!- Ảnh 7.

Văn Hậu và Hải My là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá, được khen xứng lứa vừa đôi dù chẳng cần drama cũng luôn thu hút sự chú ý của netizen

Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

