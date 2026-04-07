Techcombank cảnh báo

Mới đây, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) thông báo về tình trạng email/tin nhắn giả bạo ngân hàng đang diễn ra tràn lan. Techcombank khuyến cáo khách hàng cần cảnh giác và tuyệt đối tỉnh táo trước những tin nhắn giả mạo.

Techcombank thông báo nóng vào tối 7/4

Cụ thể, Techcombank ghi nhận phản ánh của khách hàng về việc nhận được email/tin nhắn giả mạo ngân hàng với các nội dung như sau:

- Thông báo phí/lãi thẻ tín dụng hoặc thông báo điểm hội viên sắp hết hạn hoặc nhận quà/điểm thưởng giá trị lớn.

- Hướng dẫn truy cập link để hoàn phí/hủy thẻ/đổi điểm - gia hạn điểm hội viên và đề nghị khách hàng nhập thông tin thẻ bao gồm: tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, CVV hoặc mã OTP được gửi về điện thoại.

Techcombank nhấn mạnh: Những email/tin nhắn với nội dung như trên KHÔNG PHẢI là email/tin nhắn do Techcombank gửi. Techcombank không tiếp nhận/xử lý các yêu cầu hoàn phí/hủy thẻ/đổi điểm - gia hạn điểm hội viên qua email, website hay ứng dụng chat (Zalo, Messenger, Viber…).

Khách hàng tuyệt đối không truy cập vào link, không nhập mã OTP, không cung cấp thông tin nhạy cảm về tài khoản, user, mật khẩu, mã xác thực theo hướng dẫn từ cuộc gọi/email/tin nhắn lạ, kể cả với người tự xưng là cơ quan chức năng hay nhân viên ngân hàng.

Nếu truy cập link lạ, khách hàng có thể đối mặt với nguy cơ bị mất/lộ thông tin tài khoản, thẻ, mật khẩu đăng nhập và OTP giao dịch; bị cài mã độc, chiếm quyền điều khiển thiết bị.

Làm sao để kiểm tra thông tin tài khoản Techcombank một cách an toàn?

Techcombank hướng dẫn khách hàng như sau:

- Truy cập ngân hàng số Techcombank Mobile/Techcombank Business.

- Website duy nhất https://techcombank.com

- Hoặc liên hệ Hotline:

+ Khách hàng cá nhân (KHCN): 1800.588.822 (trong nước) hoặc +84.24.3944.6699 (quốc tế)

+ Khách hàng Doanh nghiệp (KHDN): 1800.6556 (trong nước) hoặc +84.24.7303.6556 (quốc tế)

Trong trường hợp khách hàng nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã cung cấp thông tin thẻ, vui lòng thực hiện khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng điện tử và liên hệ ngay hotline của ngân hàng hoặc đến ngay Chi nhánh/PGD Techcombank gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.