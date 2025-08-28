Techcombank ghi dấu ấn tại "Triển lãm thành tựu đất nước"

Với chủ đề "Ngành Ngân hàng Việt Nam - Tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại, kiến tạo tương lai", Techcombank là một trong những ngân hàng tiêu biểu được lựa chọn đồng hành cùng Ngân hàng Nhà nước, mang đến triển lãm những sáng kiến và giải pháp tài chính độc đáo, với khu vực trưng bày được thiết kế ấn tượng,trải nghiệm tương tác và số hóa toàn diện, cùng nhiều hoạt động giao lưu thú vị.

Triển lãm thành tựu đất nước là sự kiện chính trị-văn hóa quy mô quốc gia, quy tụ 34 tỉnh, thành phố cùng nhiều bộ, ngành và doanh nghiệp tham gia. Triển lãm kéo dài đến ngày 5/9 và mở cửa phục vụ nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Techcombank giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng với Thống đốc NHNN

Đại diện Techcombank giới thiệu tại khu vực triển lãm, Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc khối Tiếp thị cho biết:



"Techcombank rất vinh dự là ngân hàng được lựa chọn và cùng những chương trình, sự kiện trọng đại của đất nước và ngành Ngân hàng nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 này. Hơn 32 năm hình thành và phát triển, Techcombank luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một ngân hàng vững mạnh, luôn đầu tư vào nền tảng số hóa và dữ liệu lớn để hiểu rõ nhu cầu của từng khách hàng, đưa ra tư vấn và giải pháp tài chính tối ưu cho khách hàng, từ đó giúp "chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống", đóng góp vào sự tăng trưởng của nền kinh tế của Việt Nam, đúng như tinh thần và chủ đề của Triển lãm ngành ngân hàng năm nay".

Bà Thái Minh Diễm Tú – Giám đốc khối Tiếp thị Techcombank

Thông qua những sản phẩm, giải pháp được giới thiệu tại Triển lãm, Techcombank khẳng định năng lực xây dựng dịch vụ tài chính với một hệ sinh thái vượt trội, được thiết kế để tích hợp liền mạch, mang đến trải nghiệm ưu việt và tạo dựng sự gắn kết lâu dài cho khách hàng. Bên cạnh đó, người xem cũng sẽ hình dung được hành trình chuyển đổi số của Techcombank trong gần 32 năm hình thành và phát triển luôn gắn liền với những bước chuyển mình của hệ thống ngân hàng trong nước và từng bước khẳng định vị thế của một ngân hàng tư nhân Việt Nam hàng đầu khu vực.

Đến với khu trải nghiệm của Techcombank, người xem có cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn khi tham gia chương trình quay số may mắn của ngân hàng, được diễn ra liên tục trong suốt thời gian triển lãm, từ 28/8 – 5/9/2025.

Ngoài triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, Techcombank đã tích cực đồng hành cùng nhiều sự kiện quan trọng khác trong dịp kỷ niệm đặc biệt này như Đại nhạc hội V Concert và V Fest, chương trình "Nhạc hội Cảnh sát thế giới năm 2025 tại Việt Nam". Đặc biệt, chương trình trình diễn ánh sáng 3D mapping kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ mang tên "Hà Nội rạng rỡ - Thăng long hội tụ" diễn ra tại Tháp Rùa – Hồ Hoàn Kiếm vào ngày 29/8 tới đây được kỳ vọng sẽ là "bữa tiệc" thị giác độc đáo, tôn vinh vẻ đẹp Thủ đô ngàn năm văn hiến, phục vụ người dân và du khách.

Các lãnh đạo NHNN chụp hình lưu niệm tại Khu vực triển lãm của Techcombank

Chuỗi các hoạt động ấn tượng một lần nữa khẳng định chiến lược nhất quán với tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Mỗi sáng kiến của Techcombank không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, mà còn thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc nâng tầm giá trị sống, góp phần phát triển xã hội bền vững, không ngừng lan tỏa tinh thần kết nối và "vượt trội hơn mỗi ngày" để đóng góp vào sự phát triển của đất nước!