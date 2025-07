Techcombank: Lợi nhuận bám sát kế hoạch, thị phần giao dịch qua NAPAS đứng đầu hệ thống ngân hàng

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025 vừa được Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank – TCB) công bố, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2/2025 đạt gần 7.900 tỷ đồng, cao hơn 9,2% so với quý 1 và tăng so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của Techcombank.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Techcombank đạt 15.135 tỷ đồng, tiếp tục duy trì vị trí cao nhất trong các ngân hàng tư nhân tại Việt Nam. Ông Jens Lottner, Tổng Giám đốc Techcombank cho biết: "Lợi nhuận nhìn chung đang bám sát định hướng mà Ban điều hành đề ra cho cả năm".

Thu phí ngân hàng đầu tư tăng 36%, mảng bảo hiểm có triển vọng mới

Nửa đầu năm 2025, thu nhập lãi thuần (NII) của Techcombank đạt 17,4 nghìn tỷ đồng, với biên lãi thuần (NIM) theo quý đã cải thiện lên 3,8% từ mức 3,7% trong quý 1 năm 2025, nhờ lợi suất tài sản tăng nhẹ.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) đạt 5,5 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 5,4% so với cùng kỳ. Trong đó riêng quý 2, NFI đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tương đương so với quý 2/2024, và tăng trưởng tích cực 22,5% so với quý 1/2025.

Ông Ethan Nguyễn - Giám đốc Phân tích Kinh doanh, Khối Tài chính Kế hoạch cho biết, tổng thu nhập phí gần như đi ngang so với mức kỷ lục của quý 2/2024.

Xét về cơ cấu, hoạt động ngân hàng đầu tư tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong mảng thu phí của Techcombank, đạt 1,4 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 36% so với cùng kỳ, với động lực tích cực trên mọi sản phẩm dịch vụ.

Với mảng bảo hiểm (bancassurance), hoạt động phân phối mới cũng mang lại động lực tích cực, khi thu phí dịch vụ bảo hiẻm tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 452,2 tỷ đồng. "Thêm vào đó, TCLife (Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương) đã được Bộ Tài chính cấp phép, cùng với việc chúng tôi tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty bảo hiểm phi nhân thọ, tôi tin rằng Ngân hàng đang ở một vị thế rất vững chắc để mở rộng mảng bảo hiểm trong những năm tới", Ông Ethan Nguyễn cho hay.

Sinh Lời Tự Động đạt 3,8 triệu người dùng, CASA cải thiện lên 41%

Huy động vốn của Techcombank cũng có tăng trưởng tích cực. Tiền gửi khách hàng cuối tháng 6/2025 đạt 589,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước và 4,4% so với đầu năm.

Trong đó, CASA tổng, bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và cả số dư Sinh Lời Tự Động (Auto Earning 2.0) tăng 25%, nhanh hơn so với mức tăng tiền gửi có kỳ hạn (15%). Nhờ vậy, tỷ lệ CASA đã được cải thiện lên trên 41% trong quý này.

Riêng mảng bán lẻ, CASA (bao gồm cả số dư Sinh Lời Tự Động) đã tăng mạnh 30% so với cùng kỳ, phản ánh sự thành công của giải pháp Auto Earning 2.0 cùng với các giải pháp thanh toán dành cho thương nhân.

"Giải pháp Auto Earning đang là một trong những sản phẩm tốt nhất trong ngành. Chúng tôi cho phép khách hàng nhận lợi suất lên tới 4,4% (với một số nhóm khách hàng), đồng thời duy trì mức linh hoạt sử dụng thực sự 24/7. Sự kết hợp này rất khó để đối thủ có thể sao chép", ông cho biết. Nhờ đó, tổng số lượng khách hàng sử dụng Sinh Lời Tự Động hiện đã đạt 3,8 triệu người, tăng 25% so với quý trước.

Về tín dụng, ngân hàng tăng trưởng phù hợp để duy trì tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức thấp hơn đáng kể so với giới hạn quy định bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Tín dụng riêng ngân hàng tăng trưởng 10,6% lên 708,9 nghìn tỷ đồng. Tín dụng ngân hàng hợp nhất đạt 759 nghìn tỷ đồng.

Tín dụng cá nhân đạt 316,0 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm và 26,6% so với cùng kỳ năm trước với động lực chính tới từ cho vay mua nhà, cho vay hộ kinh doanh và nhà bán lẻ (merchants), trả góp khoản vay cá nhân và cho vay ký quỹ. Trong đó tăng trưởng cho vay ký quỹ phù hợp với diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán, khi chỉ số VN-Index đã tăng 25,7% so với đáy khi chính sách thuế đối ứng của chính quyền Trump được công bố vào đầu tháng 4.

Tín dụng doanh nghiệp đạt 442,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,1% so với đầu năm và 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng cao nhất được ghi nhận ở ngành Tiện ích và Viễn thông ở ngưỡng tăng 37,7% so với đầu năm và tăng 52,6% so với cùng kỳ, theo sau là ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ, logistics với mức tăng trưởng 14,7% so với đầu năm và 12,9% so với cùng kỳ.

Quy mô khách hàng đạt 16,5 triệu, giữ vững Top 1 thị phần ngân hàng giao dịch

Techcombank khép lại 6 tháng đầu năm 2025 với 16,5 triệu khách hàng, thu hút thêm gần 1,2 triệu khách hàng mới từ đầu năm. Trong số đó, 57,6% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số, 32,9% từ kênh chi nhánh và 9,5% từ các đối tác trong hệ sinh thái của Techcombank.

Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 986,1 triệu trong quý 2/2025, tăng 26,3% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm, số lượng giao dịch đạt 1.872,1 triệu, tăng 28,0% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử trong quý 2 đạt 3,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm tổng giá trị giao dịch tăng 9,5% so với cùng kỳ, đạt 6,0 triệu tỷ đồng. Theo đó, Techcombank tiếp tục giữ vị trí số một trên thị trường về cả chiều phát hành (17,5%) và chiều thanh toán (16,1%) trong 6 tháng đầu năm theo NAPAS.