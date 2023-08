TEG báo lãi quý II/2023 hơn 67 tỷ đồng, tăng hơn 1.087% so với quý II/2022

Ngày 25/05/2023 Công ty Cổ phần Năng lượng Trường Thành (TTP), Công ty con của TEGroup đã hoàn tất việc chuyển nhượng 15% cổ phần tại Công ty Cổ phần TTP Phú Yên cho một trong những nhà cung cấp điện hàng đầu của Nhật Bản - tập đoàn Yonden (Shikoku Electric Power Co., Inc.). Sau hơn 6 tháng kể từ khi TTP Phú Yên thông qua kế hoạch điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn và thương thảo với tập đoàn Yonden về việc chuyển nhượng cổ phần, hai bên đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để tập đoàn Yonden chính thức nắm giữ 15% cổ phần tại Công ty Cổ phần TTP Phú Yên (TTPPY). Như vậy, sau khi chuyển nhượng 15% cho tập đoàn Yonden, TTP còn nắm giữ 4,99% cổ phần tại TTPPY.



Với việc tham gia góp vốn và quản trị của tập đoàn Yonden sẽ hỗ trợ TTP Phú Yên cải thiện hoạt động sản xuất kinh doanh bằng những bí quyết và kinh nghiệm kinh doanh mà tập đoàn này đã tích lũy từ hơn 70 năm tại thị trường Nhật Bản và các quốc gia châu Á khác.

Sau khi ghi nhận việc chuyển nhượng thành công cổ phần của TTP Phú Yên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của TEG đạt hơn 67 tỷ đồng, gấp 13 lần so với quý II/2022. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 106 tỷ đồng và tăng hơn 105 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Cũng theo BCTC hợp nhất Qúy II năm 2023, số tiền các khoản tương đương tiền đạt 97 tỷ, gấp gần 5 lần so với đầu năm. Nguyên nhân do trong quý II/2023 cơ cấu doanh thu thay đổi, doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận sau thuế và dòng tiền tăng trưởng tích cực.

Ghi nhận doanh thu tài chính lớn trong Quý II/2023 cùng với việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông 2023, tiềm lực tài chính của TEG đã và sẽ được nâng lên, qua đó Công ty dự kiến sẽ ưu tiên đầu tư cho các dự án điện gió (bao gồm các dự án đã vận hành và các dự án sẽ triển khai), cũng như đầu tư vào các dự án bất động sản theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

Sau những thành công từ các dự án điện mặt trời Hòa Hội, Cát Hiệp, Bình Nguyên,... TEG đã đề xuất bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia một số dự án điện gió (bao gồm cả dự án điện gió ngoài khơi) mới và đã được chấp thuận đưa vào Quy hoạch điện VIII. Có thể thấy, TEG đã và đang có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tham gia triển khai các dự án năng lượng tái tạo sau khi quy hoạch điện VIII của Chính phủ được thông qua ngày 15/5/2023.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tham gia vào các bước phát triển tiếp theo của những dự án mới, TEG đã thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác cùng một số tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản, Thái Lan... Đặc biệt là những tập đoàn nổi tiếng về lĩnh vực sản xuất, xây dựng, vận hành các dự án năng lượng tái tạo nhằm triển khai các dự án điện gió tiềm năng, đem lại dòng điện xanh mới hòa vào hệ thống điện quốc gia trong tương lai không xa.