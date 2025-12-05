Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc nổ tung trong lần thử quỹ đạo đầu tiên

05-12-2025 - 08:11 AM | Tài chính quốc tế

Tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 vào quỹ đạo nhưng nổ tung khi hạ cánh, cho thấy nỗ lực bắt kịp SpaceX của Trung Quốc vẫn còn nhiều thách thức.

Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc phát nổ trong lần thử quỹ đạo đầu tiên tại Alxa League, Nội Mông, ngày 3/12/2025 (Ảnh: LandSpace)

Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc phát nổ trong lần thử quỹ đạo đầu tiên tại Alxa League, Nội Mông, ngày 3/12/2025 (Ảnh: LandSpace)

Tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 do công ty tư nhân LandSpace phát triển đã được phóng lên từ một bãi thử ở Tây Bắc Trung Quốc và vào quỹ đạo theo đúng kế hoạch. Tuy nhiên, tầng đẩy đầu tiên không hạ cánh thành công mà rơi xuống rìa khu vực thu hồi. LandSpace cho biết “một bất thường xảy ra khi động cơ tái kích hoạt”, khiến tên lửa không thể đáp mềm.

Dù thất bại, doanh nghiệp khẳng định sẽ đánh giá toàn diện để tiếp tục phát triển công nghệ tái sử dụng cho các sứ mệnh tiếp theo. Đây là lần đầu một công ty tư nhân Trung Quốc thử hạ cánh tầng đẩy tên lửa, trong bối cảnh ngành vũ trụ thương mại nước này tăng tốc nhằm thu hẹp khoảng cách với SpaceX của Mỹ.

Tên lửa tái sử dụng được xem là yếu tố quan trọng để giảm chi phí và rút ngắn thời gian chuẩn bị cho các lần phóng. Công nghệ này hiện là nền tảng trong thành công của SpaceX, với hệ thống hạ cánh và tái sử dụng booster đã được vận hành gần 1 thập kỷ.

Chuyên gia Blaine Curcio đánh giá nỗ lực của LandSpace là “ấn tượng”, khi tầng đẩy rơi gần đúng khu vực dự kiến, cho thấy các hệ thống kiểm soát cơ bản đã hoạt động. Ông cho rằng những vấn đề kỹ thuật còn lại “sẽ không mất nhiều năm để khắc phục”.

Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc nổ tung trong lần thử quỹ đạo đầu tiên- Ảnh 2.

Tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc phát nổ trong lần thử quỹ đạo đầu tiên tại Alxa League, Nội Mông, ngày 3/12/2025 (Ảnh: LandSpace)

Tham vọng của LandSpace được theo dõi chặt chẽ, đặc biệt sau khi ông Elon Musk nhận định doanh nghiệp Trung Quốc phải mất hơn 5 năm để đạt mức độ tin cậy của Falcon 9. Dù vậy, LandSpace vẫn đặt mục tiêu từ năm 2026 sẽ tham gia phóng hàng hóa cho trạm vũ trụ Tiangong, một nhiệm vụ đòi hỏi độ ổn định cao hơn.

Ngoài Zhuque-3, công ty từng đạt mốc quan trọng vào năm 2023 khi phóng thành công tên lửa Zhuque-2 dùng nhiên liệu methane - oxygen lên quỹ đạo, vượt nhiều đối thủ cũng theo đuổi loại nhiên liệu được đánh giá sạch và hiệu quả hơn.

Trung Quốc coi vũ trụ thương mại là lĩnh vực chiến lược. Nhiều doanh nghiệp trong nước đã thử nghiệm công nghệ tái sử dụng, trong khi giới chức thành lập bộ phận chuyên trách và công bố kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy các hoạt động vũ trụ thương mại hòa nhập với chương trình quốc gia.

Các chuyên gia nhận định ngành vũ trụ thương mại Trung Quốc đã phát triển nhanh trong 10 năm qua nhưng thất bại là bước đi không thể tránh trong quá trình hoàn thiện. Mục tiêu dài hạn là giảm chi phí phóng và tăng khả năng đưa vệ tinh, hỗ trợ các nhiệm vụ vũ trụ, thậm chí tiến tới thám hiểm Mặt Trăng và Sao Hỏa.

Theo Mạnh Dương

VTV

Từ Khóa:
trung quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất an sau xung đột, người dân tại nền kinh tế hơn 400 tỷ USD đổ xô vào ‘đồng tiền không quốc tịch’, dễ mang theo bên người trong trường hợp khẩn cấp

Bất an sau xung đột, người dân tại nền kinh tế hơn 400 tỷ USD đổ xô vào ‘đồng tiền không quốc tịch’, dễ mang theo bên người trong trường hợp khẩn cấp Nổi bật

Quốc gia Đông Nam Á vừa dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ

Quốc gia Đông Nam Á vừa dỡ bỏ lệnh cấm kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ Nổi bật

"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính

"Quái vật" kỳ lạ nhất hành tinh: Không não nhưng rất thông minh, có gần 720 giới tính

07:44 , 05/12/2025
Chủ nhân kho vàng trị giá hơn 300 tỷ USD nhận cảnh báo từ châu Âu

Chủ nhân kho vàng trị giá hơn 300 tỷ USD nhận cảnh báo từ châu Âu

07:39 , 05/12/2025
EU chốt thời hạn cắt đứt nguồn cung khí đốt Nga: Nhiều quốc gia thành viên cật lực phản đối, rủi ro cú sốc mới sắp bùng lên

EU chốt thời hạn cắt đứt nguồn cung khí đốt Nga: Nhiều quốc gia thành viên cật lực phản đối, rủi ro cú sốc mới sắp bùng lên

07:03 , 05/12/2025
Tài sản này mất gần 40% giá trị so với đỉnh: Lịch sử cho thấy đây là điều bình thường

Tài sản này mất gần 40% giá trị so với đỉnh: Lịch sử cho thấy đây là điều bình thường

06:31 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên