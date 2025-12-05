Tài sản này mất gần 40% giá trị so với đỉnh: Lịch sử cho thấy đây là điều bình thường

Giá Bitcoin đã giảm khoảng 36% so với mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào đầu tháng 10, khiến thị trường tiền số rung lắc mạnh và nhà đầu tư lo ngại về khả năng bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu. Tuy nhiên, dữ liệu lịch sử cho thấy những biến động này hoàn toàn không bất thường — thậm chí là “đặc sản” của các chu kỳ tăng trưởng Bitcoin suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo số liệu do CoinDesk Data cung cấp cho CNBC, các đợt sụt giảm 30%–40% xuất hiện thường xuyên trong những chu kỳ Bitcoin trước đây, và nhiều lần xảy ra ngay trước khi giá bật tăng trở lại lên mức cao mới.

Trong chu kỳ hiện tại, Bitcoin đã từng trải qua mức giảm 32,7% từ tháng 3 đến tháng 8/2024 và cú sụt 31,7% từ tháng 1 đến tháng 4/2025. Đợt giảm mới nhất — từ đỉnh khoảng 126.000 USD xuống mức thấp gần 80.000 USD cuối tháng 11 — tương đương cú điều chỉnh khoảng 36%. Tính đến ngày 4/12, Bitcoin giao dịch quanh 91.000 USD, vẫn thấp hơn gần 30% so với đỉnh.

Biến động lớn nhưng… hoàn toàn bình thường

Trong chu kỳ 2017, Bitcoin từng giảm khoảng 40% hai lần trước khi thiết lập kỷ lục mới vào tháng 12. Đến chu kỳ 2021, đồng tiền số này ghi nhận mức giảm 31,2% vào tháng 1 và 26% vào tháng 2, trước khi lao dốc hơn 55% từ tháng 4 đến 6 sau khi Trung Quốc cấm đào Bitcoin. Dù vậy, tài sản này vẫn hồi phục mạnh mẽ và lập đỉnh mới vào tháng 11 cùng năm.

“Xét các chu kỳ trước, biến động ở mức này hoàn toàn phù hợp với xu hướng dài hạn,” Jacob Joseph, nhà phân tích cấp cao tại CoinDesk Data, nhận định.

Theo ông, phần lớn các nhịp điều chỉnh mạnh — ngoại trừ cú sốc do lệnh cấm khai thác năm 2021 — đều diễn ra trong cấu trúc tăng giá tổng thể và duy trì trên nhiều mốc kỹ thuật quan trọng.

Nguyên nhân khiến thị trường rung lắc

Một trong những tác động lớn nhất đến thị trường là sự kiện thanh lý đòn bẩy lớn nhất trong lịch sử tiền số. Chỉ trong 24 giờ từ ngày 10/10, hơn 1,6 triệu nhà giao dịch đã bị thổi bay tổng cộng 19,37 tỷ USD vị thế đòn bẩy, dẫn tới hiệu ứng domino khiến thị trường chao đảo.

“Đây là sự kiện thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto và cần vài tuần để thị trường hấp thụ hết hệ quả,” Lucy Gazmararian, nhà sáng lập Token Bay Capital, chia sẻ.

Theo bà, cú sụt mạnh này diễn ra đúng thời điểm thị trường bắt đầu lo ngại chu kỳ tăng giá đang đi đến hồi kết, khiến tâm lý sợ hãi lan rộng.

Dù vậy, các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng Bitcoin vẫn chưa rơi vào trạng thái “mùa đông crypto”. Trong các chu kỳ trước, khi thị trường bò tót kết thúc, Bitcoin thường giảm sâu 70%–80% so với đỉnh — điều hiện tại vẫn chưa xảy ra.

“Tâm lý thận trọng chủ yếu xuất phát từ việc nhiều người sợ rằng mức giảm 80% có thể lặp lại,” Gazmararian nói.

Không bất thường — chỉ là một phần của chu kỳ

Dữ liệu lịch sử cho thấy các đợt điều chỉnh 30%–40% luôn là một phần trong hành trình hướng tới các đỉnh giá mới của Bitcoin. Trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế sau halving cùng dòng tiền tổ chức tiếp tục tham gia qua các ETF, nhiều chuyên gia cho rằng biến động mạnh lần này vẫn nằm trong phạm vi “bình thường” của chu kỳ.

Với Bitcoin, những cú giảm sâu không phải dấu chấm hết — mà thường là bước lùi quen thuộc trước khi thị trường bước vào một nhịp tăng trưởng mới.

Tham khảo: CNBC﻿