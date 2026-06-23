Tencent thử nghiệm trợ lý AI trên WeChat

Biểu tượng WeChat trên điện thoại tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/8/2020. (Ảnh: AP)

Ngày 22/6, WeChat cho biết trợ lý Xiaowei hiện chỉ được cung cấp cho một nhóm nhỏ người dùng tại Trung Quốc trong giai đoạn thử nghiệm.

Người dùng có thể tương tác với Xiaowei bằng văn bản hoặc giọng nói. Công cụ này có khả năng hỗ trợ gửi tin nhắn, thực hiện cuộc gọi và truy cập các ứng dụng nhỏ được tích hợp trong WeChat.

Tencent chưa công bố đầy đủ những tác vụ Xiaowei có thể thực hiện. Tuy nhiên, WeChat hiện tích hợp nhiều dịch vụ như thanh toán, mua sắm, gọi xe, đặt đồ ăn và giao thông, cho phép trợ lý AI có thể hỗ trợ người dùng hoàn thành công việc ngay trên nền tảng.

Gian trưng bày của Tencent tại hội chợ dịch vụ ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 5/9/2020. (Ảnh: AP)

Xiaowei chủ yếu sử dụng mô hình ngôn ngữ WeLM do WeChat phát triển. Trong một số trường hợp, hệ thống cũng sử dụng mô hình DeepSeek để xử lý yêu cầu của người dùng.

Động thái này cho thấy Tencent đang tăng tốc tham gia cuộc cạnh tranh phát triển trợ lý AI tại Trung Quốc. Khác với các công cụ chỉ trả lời câu hỏi, trợ lý AI có thể thay mặt người dùng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

WeChat hiện có khoảng 1,4 tỷ người dùng và giữ vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày tại Trung Quốc. Việc tích hợp các dịch vụ AI được xem là bước đi cần thiết để Tencent cạnh tranh với ByteDance, Alibaba và những tập đoàn công nghệ lớn khác.

Các doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh đưa AI vào những nền tảng có nhiều dịch vụ nhằm giữ chân người dùng. Công ty tài chính Ant Group thuộc Alibaba đang thử nghiệm một trợ lý AI trên Alipay, có thể giúp người dùng gọi xe hoặc đặt đồ ăn.