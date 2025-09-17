Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ bao nhiêu ngày?

17-09-2025 - 15:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hiện Chính phủ vẫn chưa ban hành lịch nghỉ Tết chính thức, nhưng căn cứ vào các năm trước, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thể kéo dài 9 ngày nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày hoán đổi.

Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ bao nhiêu ngày?- Ảnh 1.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thể kéo dài 9 ngày.

Theo Lịch Vạn Niên, Tết Nguyên đán 2026 sẽ rơi vào 5 ngày như sau: Thứ hai, ngày 16/2/2026 dương lịch (29 Tết); Thứ ba, ngày 17/2/2026 dương lịch (mùng 1 Tết); thứ tư, ngày 18/2/2026 dương lịch (mùng 2 Tết); thứ năm, ngày 19/2/2026 dương lịch (mùng 3 Tết); thứ sáu, ngày 20/2/2026 dương lịch (mùng 4 Tết).

Như vậy, trước và sau 5 ngày nghỉ chính thức sẽ là ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Do đó, nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày hoán đổi, người lao động có khả năng được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày. Bắt đầu từ ngày thứ Bảy, 14/2/2026 (tứ 27/12 âm lịch năm Ất Tỵ) đến hết ngày Chủ nhật, 22/2/2026 (mùng 6/1 âm lịch năm Bính Ngọ).

Đây chỉ là lịch dự kiến, người lao động và doanh nghiệp cần chờ văn bản chính thức từ Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết năm 2026 để lên kế hoạch cụ thể.

Theo Nghị định số 128 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, thi hành từ 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Một trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết 2026 tới 30 ngày

Theo quyết định ban hành tiến độ năm học 2025-2026 của Trường Đại học Công thương TPHCM, trường này sẽ có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 4 tuần. Cụ thể, sinh viên Trường Đại học Công thương TPHCM sẽ nghỉ Tết từ ngày 9/2/2026 đến hết ngày 8/3/2026 (từ ngày 22/12/2025 đến hết ngày 21/1/2026 âm lịch). Trước kỳ nghỉ chính thức là Thứ 7, Chủ nhật nên lịch nghỉ Tết của trường này tròn 30 ngày.

Kỳ vọng 'sóng' tiêu dùng mới sau kỳ nghỉ lễ


Theo Phan Thiên

tienphong.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Địa phương đầu tiên trên cả nước 'hé lộ' mức tăng trưởng GRDP dự kiến trong 9 tháng năm 2025

Địa phương đầu tiên trên cả nước 'hé lộ' mức tăng trưởng GRDP dự kiến trong 9 tháng năm 2025 Nổi bật

Hà Nội 'thúc' tiến độ hoàn trả lan can, hè phố, kè sông Tô Lịch

Hà Nội 'thúc' tiến độ hoàn trả lan can, hè phố, kè sông Tô Lịch Nổi bật

Thông tin mới nhất về dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

Thông tin mới nhất về dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam

15:05 , 17/09/2025
Doanh nghiệp lo ảnh hưởng lớn nếu kiểm tra thuế 40 ngày

Doanh nghiệp lo ảnh hưởng lớn nếu kiểm tra thuế 40 ngày

14:50 , 17/09/2025
Bộ Tài chính: Miễn thuế thu nhập cho người hưởng lương ngân sách là dễ gây phản ứng

Bộ Tài chính: Miễn thuế thu nhập cho người hưởng lương ngân sách là dễ gây phản ứng

14:31 , 17/09/2025
Chỉ đạo mới của Chính phủ về quản lý thuế với hộ kinh doanh

Chỉ đạo mới của Chính phủ về quản lý thuế với hộ kinh doanh

14:00 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên