Tết Nguyên đán 2026 được nghỉ bao nhiêu ngày?

Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động được nghỉ tổng cộng 11 ngày lễ, Tết chính thức hưởng nguyên lương bao gồm Tết dương lịch (1 ngày), Tết âm lịch (5 ngày), giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch (1 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Quốc tế lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 có thể kéo dài 9 ngày.

Theo Lịch Vạn Niên, Tết Nguyên đán 2026 sẽ rơi vào 5 ngày như sau: Thứ hai, ngày 16/2/2026 dương lịch (29 Tết); Thứ ba, ngày 17/2/2026 dương lịch (mùng 1 Tết); thứ tư, ngày 18/2/2026 dương lịch (mùng 2 Tết); thứ năm, ngày 19/2/2026 dương lịch (mùng 3 Tết); thứ sáu, ngày 20/2/2026 dương lịch (mùng 4 Tết).

Như vậy, trước và sau 5 ngày nghỉ chính thức sẽ là ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Do đó, nếu tính cả ngày nghỉ cuối tuần và ngày hoán đổi, người lao động có khả năng được nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 kéo dài 9 ngày. Bắt đầu từ ngày thứ Bảy, 14/2/2026 (tứ 27/12 âm lịch năm Ất Tỵ) đến hết ngày Chủ nhật, 22/2/2026 (mùng 6/1 âm lịch năm Bính Ngọ).

Đây chỉ là lịch dự kiến, người lao động và doanh nghiệp cần chờ văn bản chính thức từ Thủ tướng Chính phủ về phương án nghỉ Tết năm 2026 để lên kế hoạch cụ thể.

Theo Nghị định số 128 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ, thi hành từ 1/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ có nhiệm vụ thông báo cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh 2/9 để áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.