CTCP Thực phẩm G.C (GC Food, mã chứng khoán: GCF) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Bùi Thị Mai Hiên, Tổng Giám đốc công ty.

Theo đó, ngày 9/11, bà Hiên đã bán thành công toàn bộ 953.049 cổ phiếu GCF, tương đương 2,2% vốn điều lệ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nữ Tổng Giám đốc giảm từ 2,2% xuống 0%, bà không còn nắm giữ cổ phiếu nào tại doanh nghiệp đang điều hành.

Phiên giao dịch ngày 9/11 ghi nhận tổng khối lượng chuyển nhượng cổ phiếu GCF đạt khoảng 953.550 đơn vị, với tổng giá trị hơn 19,5 tỷ đồng. Phần lớn giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Giá giao dịch bình quân ước tính khoảng 20.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn khoảng 15% so với mức giá đóng cửa 17.900 đồng/cổ phiếu. Nếu toàn bộ lượng cổ phiếu của bà Hiên được chuyển nhượng quanh mức giá bình quân này, giá trị giao dịch ước đạt gần 19,6 tỷ đồng. Sau khi thoái sạch vốn, bà Bùi Thị Mai Hiên vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc GC Food.

Giao dịch diễn ra giữa thời điểm doanh nghiệp liên tiếp có những thay đổi trong bộ máy lãnh đạo. Ngày 10/11, GC Food miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thứ khỏi vị trí Thành viên HĐQT, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Đông Đức Văn thay thế.

Đến ngày 12/11, doanh nghiệp tiếp tục công bố thông tin bà Nguyễn Thị Châu thôi giữ chức Giám đốc Tài chính kể từ ngày 10/11 theo nhu cầu quản trị. Công ty chưa công bố nhân sự thay thế tại thời điểm thông báo.

Tình hình kinh doanh của GC Food cũng ghi nhận sự sụt giảm lợi nhuận trong quý III/2026. Cụ thể, doanh thu thuần đạt khoảng 214 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh khiến lợi nhuận gộp giảm 27%, xuống còn 51 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần 5,5 lần, chi phí bán hàng giảm 12%. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 27%, chủ yếu do tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. Kết quả, GC Food báo lãi sau thuế khoảng 18 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo giải trình của doanh nghiệp, trong quý III, một số hoạt động sản xuất phải tạm ngưng để thực hiện thủ tục chuyển đổi giấy phép môi trường và lắp đặt hệ thống máy móc mới. Điều này khiến sản lượng cung ứng cho khách hàng bị ảnh hưởng, trong khi chi phí sản xuất chung gia tăng, kéo giảm biên lợi nhuận.

GC Food được thành lập năm 2011, tự giới thiệu là nhà sản xuất nha đam và thạch dừa lớn nhất Việt Nam . Doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống sản xuất gồm nhà máy VietFarm tại khu vực Ninh Thuận trước đây, nay thuộc tỉnh Khánh Hòa, và nhà máy Vinacoco tại Đồng Nai.

Trong đó, VietFarm có diện tích khoảng 2 ha, công suất thiết kế 30.000 tấn thạch nha đam thành phẩm mỗi năm. Nhà máy Vinacoco có diện tích 11.000 m2, với công suất được GC Food công bố trên trang giới thiệu hệ thống sản xuất là 30.000 tấn thành phẩm mỗi năm.

Sản phẩm của GC Food còn xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước châu Âu, có mặt tại gần 27 thị trường trên thế giới.

Trên thị trường chứng khoán, GCF đang giao dịch tại UPCoM với mức giá kết phiên 17/11 là 19.300 đồng/cp, vốn hóa đạt 834 tỷ đồng.