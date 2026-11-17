TUYỂN LOẠT LÃNH ĐẠO, YÊU CẦU KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Theo tờ Hufvudstadsbladet (HBL) của Phần Lan, Green SM đã đăng tuyển vị trí giám đốc quốc gia tại Phần Lan trên LinkedIn từ tháng 10/2026. Sau đó, doanh nghiệp tiếp tục công bố thêm 6 vị trí quản lý liên quan đến nhân sự, pháp lý, tuyển dụng và vận hành đội xe.

Thông tin tuyển dụng trực tiếp trên LinkedIn của Green SM cho thấy doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự cấp giám đốc và trưởng bộ phận tại Helsinki, thủ đô Phần Lan. Những người được tuyển sẽ tham gia xây dựng chiến lược gia nhập thị trường, thiết lập bộ máy vận hành và phát triển đội ngũ nhân sự từ giai đoạn đầu.

Green SM liệt kê 6 vị trí gồm Giám đốc vận hành (Operations Director), Giám đốc pháp lý (Head of Legal), Trưởng bộ phận tuyển dụng tài xế (Head of Driver Recruitment), Trưởng nhóm tuyển dụng nhân sự văn phòng (Recruitment Team Lead), Trưởng bộ phận quản lý phương tiện (Head of Vehicle Management) và Giám đốc thương hiệu (Brand Director).

Giám đốc vận hành chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược hoạt động, quản lý các điểm tập kết xe, giám sát hiệu suất tài xế và những chỉ số vận hành hằng ngày. Trong khi đó, người đứng đầu bộ phận pháp lý phụ trách tuân thủ quy định tại châu Âu, hợp đồng thương mại, quan hệ lao động và quản trị rủi ro.

Các vị trí tuyển dụng còn lại tập trung vào mở rộng đội ngũ tài xế, xây dựng hệ thống tuyển dụng, bảo dưỡng phương tiện, quản lý hạ tầng sạc và điều phối xe. Đây đều là những bộ phận cần thiết để thiết lập một doanh nghiệp taxi điện tại thị trường mới.

Green SM ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lãnh đạo, am hiểu thị trường địa phương và khả năng phối hợp giữa nhiều phòng ban. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh cơ hội trực tiếp tham gia xây dựng bộ máy từ đầu, tự chủ trong việc phát triển đội ngũ và đóng góp vào các quyết định kinh doanh.

Một tin tuyển dụng khác dành cho vị trí Quản lý nhân sự và hành chính (HR & Admin Manager) yêu cầu ứng viên có bằng đại học chuyên ngành nhân sự, quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan, cùng ít nhất 7-10 năm kinh nghiệm, trong đó tối thiểu 3 năm giữ vai trò quản lý.

Ứng viên cần có kinh nghiệm quản lý lực lượng lao động quy mô hàng trăm đến hàng nghìn người, hiểu rõ luật lao động, thuế, bảo hiểm và chế độ tiền lương. Người trúng tuyển sẽ hỗ trợ hoạt động tại nhiều thị trường châu Âu, không chỉ riêng Phần Lan.

ĐÃ HOẠT ĐỘNG TẠI HAI NƯỚC CHÂU ÂU, CHUẨN BỊ ĐƯA 2.500 TAXI VÀO THỤY ĐIỂN

Green SM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2023. Sau khi phát triển tại Việt Nam và một số nước châu Á, doanh nghiệp chính thức gia nhập thị trường châu Âu từ ngày 30/7/2026, với điểm đến đầu tiên là Copenhagen, Đan Mạch. Tại đây, hãng sử dụng các mẫu ô tô điện VinFast VF 6 và VF 8 để cung cấp dịch vụ taxi, theo mô hình trực tiếp quản lý phương tiện và tài xế. Đến ngày 25/9, Green SM tiếp tục triển khai hoạt động thử nghiệm tại Amsterdam, Hà Lan, trở thành thị trường thứ hai của hãng tại châu Âu và thứ tám trên toàn cầu.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ được triển khai tại ba khu vực Centrum, West và Zuid, trước khi mở rộng ra những quận khác của Amsterdam. Green SM đưa ra chính sách thu nhập lên tới 3.000 euro/tháng cho tài xế theo hình thức tuyển dụng, hoặc chia sẻ tới 85% doanh thu với những người lựa chọn mô hình thuê xe để kinh doanh. Nhóm tài xế gia nhập đầu tiên còn có thể nhận khoản thưởng lên tới 600 euro.

Trong khi đó, tại Thụy Điển, Green SM đang tiến gần thời điểm triển khai dịch vụ. Theo báo Dagens Nyheter và các cơ quan truyền thông địa phương, doanh nghiệp đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cho tối đa 2.500 taxi.

Riêng trong tháng 10/2026, khoảng 400 xe đã được đăng ký và hàng trăm ô tô điện màu xanh đặc trưng của hãng xuất hiện tại khu vực Rosersberg, phía bắc Stockholm.

Green SM đồng thời tuyển dụng tài xế với hợp đồng lao động dài hạn, thời gian làm việc cố định và mức lương cơ bản được truyền thông địa phương đưa tin khoảng 2.700 euro/tháng, chưa kể thưởng. Hãng dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ tại Stockholm trong tháng 11/2026.

Tính đến giữa tháng 11/2026, Green SM đã chính thức triển khai dịch vụ tại Đan Mạch, vận hành thử nghiệm tại Hà Lan, chuẩn bị khai thác tại Thụy Điển và đang tuyển dụng bộ máy quản lý tại Phần Lan.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Reuters hồi tháng 9, đại diện GSM cho biết doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng sang nhiều thị trường châu Âu khác trong năm 2027. Hoạt động mở rộng quốc tế cũng nằm trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Hong Kong vào năm 2028.



