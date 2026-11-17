Theo thông tin từ Sở Tài chính TP Cần Thơ ngày 16/11, địa phương đã rà soát, phân loại 120 dự án tồn đọng, kéo dài để có phương án xử lý. Trong danh sách có nhiều dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng gắn với các tên tuổi lớn như FPT, DIC Corp, Kinh Bắc và Aeon Mall.

Trong tổng số 120 dự án, có 21 dự án dự kiến áp dụng chính sách đặc thù theo Nghị quyết 29/2026/QH16, còn 99 dự án thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Với nhóm 99 dự án, thành phố đã xem xét tình trạng triển khai, tiến độ và những khó khăn phát sinh để xây dựng phương án xử lý riêng.

Các dự án của FPT, DIG và Kinh Bắc đang được hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc

Theo Sở Tài chính, những dự án còn khó khăn liên quan đến thủ tục đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kết nối, nghĩa vụ tài chính hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ tiếp tục được thành phố hỗ trợ giải quyết.

Nằm trong nhóm này là Tổ hợp Đại học FPT và Công viên phần mềm FPT Cần Thơ. Dự án được Tập đoàn FPT khởi công từ cuối năm 2017 trên diện tích hơn 17 ha, với tổng vốn đầu tư ban đầu công bố hơn 1.400 tỷ đồng.

Tổ hợp được quy hoạch phục vụ khoảng 10.000 sinh viên, đồng thời bố trí không gian làm việc cho 5.000 cán bộ, nhân viên. Một phần dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2018, song vẫn còn những vướng mắc cần được giải quyết để tiếp tục triển khai.

Một dự án đáng chú ý khác là Khu dân cư thương mại Vị Thanh của DIC Corp, rộng khoảng 83 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 5.600 tỷ đồng tại địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ. Dự án gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đất đai, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Cũng tại khu vực này, Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc phát triển Khu công nghiệp Sông Hậu 2 với quy mô khoảng 380 ha, tổng vốn đầu tư gần 5.600 tỷ đồng. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025, hiện còn những vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng cần tháo gỡ.

Ngoài ba dự án trên, Khu công nghiệp Đông Phú 2 với diện tích khoảng 234 ha, tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng cũng nằm trong nhóm được thành phố tiếp tục hỗ trợ xử lý vướng mắc.

Aeon Mall và một số dự án đã được tháo gỡ khó khăn

Ở nhóm dự án đã được tháo gỡ vướng mắc để tiếp tục triển khai, đáng chú ý có Trung tâm thương mại Aeon Mall Cần Thơ, công trình với tổng vốn đầu tư khoảng 5.400 tỷ đồng trên diện tích hơn 8,6 ha.

Dự án do CTCP Đầu tư Phát triển Hoa Lâm Cần Thơ làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 4/2025. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng nhóm này còn có Nhà máy điện gió số 2 - Sóc Trăng, Bến xe khách Cờ Đỏ và Khu dân cư nông thôn, tái định cư Tân Phú Thạnh.

Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án có khả năng tiếp tục thực hiện, Cần Thơ cũng đang xem xét chấm dứt hoạt động, thu hồi 4 dự án không đáp ứng điều kiện triển khai. Danh sách gồm Cơ sở giết mổ động vật tập trung thị xã Vĩnh Châu, Nghĩa trang Hoa viên tiên cảnh Huỳnh Kỳ, Kho xăng dầu Mỹ Hưng và Nhà máy sản xuất dứa đóng hộp, nước trái cây Hậu Giang.