Thái Lan ra cảnh báo đặc biệt với du khách tới nước này

Miền Nam Thái Lan đang trải qua đợt mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm, buộc chính quyền nước này phát đi cảnh báo đặc biệt đối với du khách quốc tế. Nhiều địa phương du lịch nổi tiếng chìm trong biển nước, giao thông tê liệt và các dịch vụ du lịch gần như đứng yên trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Miền Nam Thái Lan ngập sâu, hàng loạt tỉnh chìm trong biển nước

Theo dữ liệu vệ tinh GISTDA do Thai PBS công bố, bảy tỉnh miền Nam Thái Lan đã bị ngập trên 330.000 rai, tương đương hơn 53.000 ha. Songkhla – nơi có thành phố du lịch Hat Yai – là một trong những điểm chịu thiệt hại nặng nề nhất. Nước từ thượng nguồn dồn xuống trùng với thời điểm mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố ngập sâu từ 0,5 đến 2,5 m. Chính quyền đã phải tuyên bố tình trạng thảm họa, đồng thời thiết lập các điểm sơ tán tạm thời cho người dân.

Tình hình ngập nghiêm trọng ở Songkhla – nơi có thành phố du lịch Hat Yai, ảnh hưởng tới người dân và cả du khách (Ảnh CNA, Thai PBS)

Cơ quan Khí tượng Thái Lan (TMD) cho biết mưa rất to đến cực to sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang gia tăng nhanh tại các huyện giáp núi. Ở vùng ven biển, sóng cao từ 2 – 3 m khiến tàu thuyền nhỏ phải dừng hoạt động. Một số địa phương như Nakhon Si Thammarat, Pattani, Yala và Phatthalung đã ghi nhận lượng mưa vượt ngưỡng 200 mm/ngày, báo hiệu tình trạng ngập lụt có thể nghiêm trọng hơn.

Du khách mắc kẹt giữa lũ, dịch vụ du lịch đình trệ trên diện rộng

Tại Hat Yai, mưa lũ khiến hoạt động du lịch gần như tê liệt. Khaosod English cho biết hơn 400 du khách đã phải sơ tán khỏi các khách sạn khi nước tràn vào khu vực tầng trệt. Cảnh tượng nhiều du khách bì bõm lội nước để tìm đường ra khu vực khô ráo đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Thái Lan. Cùng lúc đó, khoảng 4.000 du khách Malaysia bị mắc kẹt tại Songkhla và các tỉnh lân cận do đường sá bị chia cắt, nhiều phương tiện không thể tiếp cận khu vực ngập.

Tại Phatthalung, hàng loạt tuyến đường liên huyện đã bị ngập sâu, khiến việc tiếp cận các khu dân cư bị cô lập vô cùng khó khăn. Chính quyền phải huy động thuyền cứu hộ để hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm. Ở Nakhon Si Thammarat, nhiều vùng trũng thấp chìm hoàn toàn trong nước, buộc địa phương phải phát lệnh sơ tán khẩn cấp. Dù sân bay Nakhon Si Thammarat vẫn hoạt động, nhiều chuyến bay đã bị hoãn kéo dài do thời tiết xấu, gây ảnh hưởng lớn đến lộ trình của du khách.

Du khách và người dân bản địa phải sơ tán (Ảnh Toute la Thaïlande)

Ảnh The Straits Times

Các tỉnh Trang và Satun cũng đang trong tình trạng tương tự khi nước lũ dâng nhanh, buộc lực lượng quân đội phải dựng hệ thống chắn nước và hỗ trợ phân phối nhu yếu phẩm cho người dân. Theo Nation Thailand, thiệt hại kinh tế từ đợt mưa lũ này có thể lên tới 1 – 1,5 tỷ baht mỗi ngày, chủ yếu đến từ gián đoạn giao thông và hoạt động du lịch bị đình trệ. Nhiều ngân hàng lớn buộc phải tạm đóng cửa chi nhánh ở vùng lũ do không thể tiếp cận.

Cảnh báo đặc biệt tới du khách quốc tế

Trước tình hình ngày càng phức tạp, Tourism Authority of Thailand (TAT) đã đưa ra cảnh báo đặc biệt, khuyến nghị du khách xem xét lại kế hoạch đến các tỉnh miền Nam trong thời điểm này. Cơ quan này nhấn mạnh rằng tình hình thời tiết có thể biến đổi nhanh, nước có thể dâng mạnh chỉ trong vài giờ, khiến việc di chuyển và cứu hộ gặp nhiều trở ngại. Chính phủ Malaysia cũng đưa ra khuyến cáo tương tự, đề nghị công dân hạn chế đến Thái Lan sau khi nhiều đoàn tour từ nước này bị mắc kẹt vì đường sá chia cắt.

Báo Pattaya Mail nhận định mưa lớn và lũ lụt có thể tiếp tục kéo dài sau ngày 25/11, đồng nghĩa với việc tình trạng tê liệt tại nhiều điểm du lịch có thể kéo dài hơn dự báo. Các chuyên gia du lịch cho rằng du khách, bao gồm cả khách Việt, nên cập nhật thông báo thời tiết trước khi đặt dịch vụ, đồng thời tránh các tỉnh đang ngập nặng để đảm bảo an toàn.

Tình hình mưa lớn vẫn có thể kéo dài, nước chưa thể rút ngay, ảnh hưởng tới trải nghiệm của du khách (Ảnh Toute la Thaïlande)

Trong bối cảnh thời tiết cực đoan chưa có dấu hiệu giảm, Thái Lan nhấn mạnh rằng việc tuân thủ cảnh báo và hạn chế di chuyển vào vùng nguy hiểm là yêu cầu bắt buộc để bảo đảm an toàn cho mọi du khách. Nếu bạn cần bản đồ điểm ngập hoặc cập nhật theo từng địa phương để tiếp tục mở rộng bài viết, tôi có thể hỗ trợ ngay.