Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày

16-08-2025 - 16:15 PM | Tài chính quốc tế

Lũ lụt do mưa lớn đã khiến hơn 300 người thiệt mạng trên các khu vực của Pakistan, vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát và Nepal, trong khi hàng chục người vẫn mất tích.

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày- Ảnh 1.

Lũ lụt cuốn trôi đường sá, nhà cửa ở Kashmir. (Ảnh: Reuters)

Tại Pakistan , ít nhất 203 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ qua, hãng thông tấn Reuters đưa tin ngày 16/8.

Một chiếc trực thăng chở hàng cứu trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Bajaur, gần biên giới với Afghanistan, đã bị rơi do thời tiết xấu, khiến năm thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Ở huyện Swat, hơn 2.000 người đã được di dời đến nơi an toàn hơn sau khi nước sông suối dâng cao, các quan chức cứu hộ cho biết.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình lũ lụt do những trận mưa gần đây gây ra, một tuyên bố từ văn phòng của ông cho biết.

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày- Ảnh 2.

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày- Ảnh 3.

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày- Ảnh 4.

Nước dâng do mưa lớn ở phía Bắc Pakistan. (Ảnh: AP)

Tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát , ít nhất 60 người đã thiệt mạng và hơn 200 người mất tích ở thị trấn Chashoti, một điểm hành hương nổi tiếng của khách du lịch theo đạo Hindu.

Tại Nepal , ít nhất 41 người đã thiệt mạng và 121 người khác bị thương.

Tại vùng Kashmir do Pakistan kiểm soát , sáu thành viên trong một gia đình đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày- Ảnh 5.

Lũ quét ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày- Ảnh 6.

Thảm họa chồng chất vì mưa lớn ở Nam Á, hàng trăm người thiệt mạng chỉ trong một ngày- Ảnh 7.

Cây đổ gây cản trở giao thông ở Kashmir. (Ảnh: Reuters)

Mưa lớn, lở đất và lũ lụt đã càn quét khu vực trên trong những tuần gần đây sau khi mùa mưa đặc biệt dữ dội bắt đầu vào đầu tháng 6.

Các nhà phân tích cảnh báo cuộc khủng hoảng khí hậu do con người gây ra đã làm trầm trọng thêm cường độ và tần suất của các trận lũ theo mùa ở dãy Himalaya.

Hoạt động cứu hộ khẩn cấp vẫn tiếp diễn trên khắp khu vực. Quân đội và cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. Một số người được cứu đã được đưa đến bệnh viện.

Mưa lũ ở Trung Quốc: 31 người cao tuổi chết trong viện dưỡng lão

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
mưa lũ, châu Á

