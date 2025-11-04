Thảm kịch của người sống sót duy nhất trên máy bay Air India sau 5 tháng: "Mỗi ngày tôi đều đang vật lộn"

Người sống sót duy nhất trong vụ tai nạn máy bay Air India khiến hơn 260 người thiệt mạng vào ngày 12/6 vừa qua mới đây tiết lộ rằng anh đã bị "đánh gục" bởi bi kịch này, và cho biết hãng hàng không cho đến nay vẫn từ chối gặp mặt anh.

Vishwash Kumar Ramesh, một công dân Anh 39 tuổi, đã bò ra khỏi xác chiếc Boeing 787 Dreamliner một cách kỳ diệu vào tháng 6 sau khi nó đâm vào một khu nhà trọ trường y chỉ 32 giây sau khi cất cánh từ sân bay Ahmedabad.

Thảm cảnh này đã thay đổi anh mãi mãi.

Viswashkumar Ramesh là hành khách duy nhất sống sót sau vụ tai nạn máy bay chết người hồi tháng 6.

"Chúa ban cho tôi sự sống nhưng lấy đi mọi hạnh phúc của tôi... Nó đã hoàn toàn làm gia đình tôi sụp đổ," anh chia sẻ với The Telegraph từ nhà riêng ở Leicester, Anh.

Ramesh đã nổi tiếng toàn cầu với hình ảnh được quay lại, người đầy máu và lảo đảo trên đường phố Ấn Độ sau vụ tai nạn máy bay. Anh ngồi ở ghế 11A và xoay xở thoát ra được mà hầu như không bị thương sau khi phần máy bay anh ngồi tiếp đất mà không phát nổ, trong khi các mảnh vỡ thân máy bay khác đâm vào một tòa nhà và bốc cháy.

Nhiều tháng sau, người doanh nhân này đang gặp khó khăn khi ngủ vào ban đêm, và có "những đoạn hồi tưởng liên tục."

"Tôi mất em trai, tôi suy sụp rồi. Chúng tôi đã từng hạnh phúc, tận hưởng [cuộc sống]. Em trai tôi là sức mạnh của tôi, em ấy là tất cả của tôi. Và bây giờ? Chúng tôi tan vỡ, tôi không muốn nói chuyện với bất cứ ai," anh nói với tờ báo.

"Mẹ tôi, cha tôi và em trai tôi hoàn toàn suy sụp theo nghĩa tinh thần. Và cả tôi nữa về tinh thần, thể chất," anh tiếp tục, nói thêm rằng anh vẫn miễn cưỡng nói về vụ tai nạn ngay cả với những người thân thiết nhất.

Chiếc máy bay gặp nạn vào ngày 12 tháng 6, giết chết tất cả mọi người trên máy bay ngoại trừ Ramesh.

"Tôi ở trong phòng, một mình. Tôi không muốn nói chuyện quá nhiều... Mỗi ngày tôi đều đang vật lộn," anh nói, đội một chiếc mũ New York Yankees để tưởng nhớ em trai Ajay, người đã chết với một chiếc mũ tương tự trên đầu.

Ramesh đã được chẩn đoán mắc rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD), và ngoài ra vẫn còn đau ở chân, đầu gối, vai và lưng, khiến anh không thể làm việc.

Chấn thương tinh thần và thể chất nghiêm trọng đến mức anh gặp khó khăn ngay cả trong việc đưa cậu con trai 4 tuổi của mình đến trường.

Ramesh nói rằng anh vẫn đang phải chịu đựng những khó chịu về thể chất, đối phó với cơn đau đầu gối, vai và lưng, cùng với những vết bỏng ở cánh tay trái. Vợ anh phải giúp anh tắm rửa.

Anh và vợ sống ở Leicester cùng với con trai 4 tuổi, Divang. Đến nay, anh vẫn chưa thể nói chuyện tử tế với con trai và không ở trong trạng thái tốt để chăm sóc con trai.

Gia đình yêu cầu hỗ trợ nhiều hơn từ Air India

Đại diện của người đàn ông cho biết danh sách những gì Ramesh cần để lấy lại cuộc sống của mình là "vô tận" nhưng nó bắt đầu bằng "những thứ thiết thực" như hỗ trợ tài chính.

Ramesh và em trai Ajaykumar đã dùng "tất cả tiền tiết kiệm" của mình để gây dựng một công việc kinh doanh đánh bắt cá ở Ấn Độ, khiến họ phải thường xuyên bay cùng nhau từ Vương quốc Anh đến đó.

Công việc kinh doanh đã ngừng hoạt động kể từ vụ tai nạn, đồng nghĩa với việc gia đình lớn của ông Ramesh ở cả Vương quốc Anh và Ấn Độ đều không có thu nhập. Đối với họ, điều đó đồng nghĩa với một "mối đe dọa sinh tồn".

Radd Seiger, người phát ngôn và cố vấn của Ramesh, buộc tội Air India "trốn sau luật sư" trong khi Ramesh tiếp tục đối phó với hậu quả, theo The Telegraph.

Cho đến nay, hãng hàng không chỉ đề nghị anh một khoản thanh toán tạm thời tương đương với khoản mà tất cả thân nhân của các nạn nhân khác nhận được và đã từ chối ba yêu cầu gặp gỡ các quan chức của anh.

Thảm kịch hàng không vẫn chưa có lời giải chính thức

Họ nói rằng Air India đã đề nghị ông Ramesh một khoản thanh toán tạm thời cố định là £21.500 (khoảng 680 triệu VND) - một khoản tiền một lần được trao cho người khiếu nại trước khi kết thúc yêu cầu bồi thường thiệt hại cá nhân.

"Bạn có thể đoán rằng yêu cầu bồi thường của anh ấy lớn hơn của bất kỳ ai khác rất nhiều, bởi vì như bạn có thể hình dung, chấn thương của anh ấy là kinh khủng," Seiger nói.

Đại diện của Tập đoàn Tata, công ty mẹ của Air India, đã đề nghị gặp mặt nhưng bản thân hãng hàng không cho đến nay vẫn né tránh anh, ông Seiger cho biết.

Các quan chức cho biết 241 hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng chỉ vài giây sau khi cất cánh vào ngày 12 tháng 6 ở miền tây Ấn Độ, và 19 người khác đã tử vong trên mặt đất khi chiếc máy bay đâm vào nhiều tòa nhà.

Các nhà chức trách Ấn Độ báo cáo vào tháng 7 rằng cả hai công tắc kiểm soát nhiên liệu đã được chuyển sang vị trí "ngắt" (cut-off) vài giây sau khi cất cánh, dẫn đến mất lực đẩy, khiến máy bay mất kiểm soát và rơi.

Tuy nhiên, nguyên nhân cuối cùng của vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Nguồn: Sky News, The Telegraph