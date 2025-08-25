Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tham vọng không dừng ở tuabin ngoài biển, Trung Quốc đang cho phương Tây ‘hít khói’: Ra mắt tuabin gió lơ lửng trên không, công suất gấp 30 lần mẫu của nước ngoài, đưa điện ‘ngon ơ’ đến cả nơi có thiên tai

25-08-2025 - 19:07 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đang tiến gần đến một bước đột phá trong lĩnh vực năng lượng gió khi chuẩn bị bay thử tuabin gió lơ lửng đầu tiên đạt công suất 1 MW.

Thông tin này được công bố ngày 25/8 tại một buổi tọa đàm truyền hình do Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Kinh tổ chức, do ông Vương Hân Khải, Giám đốc Công nghệ SAWES - tiết lộ.

SCMP đưa tin, công nghệ tuabin bay lơ lửng này được “giống như một khí cầu khí nhẹ cõng bộ máy phát điện bay trên không”. Trước đó, vào tháng 10/2024 tại thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, SAWES đã thử nghiệm mẫu S500 dài 75m, rộng khoảng 15m, bay tới độ cao 500m và đạt công suất hơn 50kW, chứng minh tính khả thi ở quy mô nhỏ. 

Với thông số mới, hệ thống S1500 sắp thử nghiệm có công suất gấp hơn 30 lần mẫu nước ngoài tương tự, đưa ý tưởng từ lời đề xuất của nhà khoa học Tiền Hiến Sơn năm 1957 trở nên có thể thành hiện thực.

Tham vọng không dừng ở tuabin ngoài biển, Trung Quốc đang cho phương Tây ‘hít khói’: Ra mắt tuabin gió lơ lửng trên không, công suất gấp 30 lần mẫu của nước ngoài, đưa điện ‘ngon ơ’ đến cả nơi có thiên tai- Ảnh 1.

Tuabin gió lơ lửng trên không được phát triển bởi SAWES.

Công nghệ này được phát triển bởi SAWES, phối hợp với Đại học Thanh Hoa và Viện Hàng không Vũ trụ thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Sự sáng tạo ở đây là đặt tuabin vào tầng gió cao, nơi tốc độ gió ổn định và mạnh hơn, qua đó tận dụng tối đa năng lượng, đặc biệt thích hợp cho khu vực xa xôi hoặc vùng xảy ra thiên tai, nơi lưới điện thông thường khó tiếp cận.

Các quốc gia khác cũng đã triển khai công nghệ tương tự. Hywind Scotland (Scotland) là trang trại gió nổi thương mại đầu tiên với công suất 30MW, vận hành từ năm 2017 với năm tuabin nổi (mỗi tuabin 6MW), đặt cách bờ biển gần 30km và sử dụng nền tảng spar. Còn Hywind Tampen (Na Uy) - trang trại gió nổi công suất 88MW, gồm 11 tuabin - đưa vào vận hành từ năm 2023, đã trở thành hệ thống nổi lớn nhất thế giới. Ngoài ra, ở Bồ Đào Nha có WindFloat Atlantic (25MW) và tại Anh có Kincardine (gần 50MW) đều dùng cấu trúc semi-submersible nổi chung cho nhiều tuabin.

Trên thế giới, tổng công suất gió nổi vận hành chỉ đạt khoảng 245MW, nhưng tiềm năng dự trữ đến 266GW đang được quy hoạch. Trong khi đó, Trung Quốc còn triển khai thêm dự án Ocean X (hay “Flying V”) - tuabin nổi hình chữ V có khả năng chịu bão cấp 5, trọng lượng 16.500 tấn và sản xuất 54.000MWh mỗi năm, đủ cung cấp cho 30.000 hộ gia đình.

Yếu tố độc đáo của công nghệ tuabin bay Trung Quốc là hoạt động ở tầng khí quyển cao, nơi gió đều và mạnh, đồng thời không phụ thuộc vào mặt nước. Đây là khác biệt rõ rệt với phương pháp nổi truyền thống. Điều này giúp giảm yêu cầu về cấu trúc dưới nước, cải thiện khả năng triển khai tại địa hình phức tạp và tiếp cận nhanh tại vùng khẩn cấp. Tuy nhiên, việc điều khiển khí cầu có tuabin và truyền điện qua dây dẫn vẫn là thách thức lớn về kỹ thuật, an toàn không phận và ổn định đường truyền.

Trong khi đó, các tuabin nổi như Hywind hay WindFloat dù ưu việt về quy mô công suất lớn và đã được thương mại hóa, nhưng vẫn còn hạn chế về vị trí và chi phí triển khai cao, đặc biệt tại vùng nước sâu và biển động. Công nghệ bay lơ lửng, nếu vượt qua được các rào cản, có thể mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực năng lượng gió.

Theo SCMP

Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng

 

Vu Lam

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng

Không nhờ các gói kích thích kinh tế hay dòng vốn ngoại, thị trường chứng khoán ngay sát Việt Nam tăng bùng nổ, được một yếu tố không ngờ âm thầm đổ hàng nghìn tỷ đồng Nổi bật

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam?

Giá giảm hơn 80%, một loại bong bóng vừa vỡ ở nền kinh tế ngay cạnh Việt Nam? Nổi bật

Cơn bão tài chính khiến một loạt "con hổ của châu Á" rơi vào cảnh rụng móng, mất nanh

Cơn bão tài chính khiến một loạt "con hổ của châu Á" rơi vào cảnh rụng móng, mất nanh

18:38 , 25/08/2025
Làn sóng vỡ nợ BĐS từng gây chấn động thế giới: Gánh nợ hơn 300 tỷ và hàng triệu căn hộ bỏ hoang, nhấn chìm cả những ngành nghề liên quan từ môi giới tới xây dựng

Làn sóng vỡ nợ BĐS từng gây chấn động thế giới: Gánh nợ hơn 300 tỷ và hàng triệu căn hộ bỏ hoang, nhấn chìm cả những ngành nghề liên quan từ môi giới tới xây dựng

18:00 , 25/08/2025
FED “bồ câu” hơn và tiềm năng cho khoản đầu tư được mệnh danh anh em của vàng

FED “bồ câu” hơn và tiềm năng cho khoản đầu tư được mệnh danh anh em của vàng

17:39 , 25/08/2025
Nước ĐNÁ nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới mua 75% sản phẩm từ Việt Nam

Nước ĐNÁ nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới mua 75% sản phẩm từ Việt Nam

17:00 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên