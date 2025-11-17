Thần đồng AI, cựu nhà nghiên cứu DeepSeek, chính thức gia nhập Xiaomi: Hướng đến tương lai mới cho AI

Cuộc chiến giành giật nhân tài trong ngành trí tuệ nhân tạo Trung Quốc vừa có thêm một bước ngoặt quan trọng khi Luo Fuli, một trong những gương mặt trẻ sáng giá nhất của làng AI xứ Trung, chính thức xác nhận gia nhập Xiaomi.

Cựu nhà nghiên cứu của DeepSeek đã công bố tin tức này vào thứ Tư tuần qua thông qua tài khoản WeChat cá nhân, vài tháng sau khi gã khổng lồ smartphone và xe điện này được cho là đã quyết liệt tiếp cận thần đồng AI nổi tiếng này. Động thái tuyển dụng này được kỳ vọng sẽ nâng cao đáng kể uy tín và năng lực AI của Xiaomi trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc.

Thần đồng AI của Trung Quốc Luo Fuli

Nâng tầm vị thế cho Xiaomi trong cuộc đua AI

Trong bài đăng đầy tham vọng trên WeChat, Luo đã phác họa tầm nhìn của cô về tương lai AI tại Xiaomi với những lời lẽ đầy cảm hứng. Cô tuyên bố rằng trí thông minh sẽ bước ra ngoài ngôn ngữ để tiến vào thế giới vật lý, một tuyên ngôn cho thấy hướng đi mới mà cô và Xiaomi đang hướng tới.

Luo nhấn mạnh rằng cô đang làm việc tại Xiaomi MiMo cùng với một nhóm các nhà nghiên cứu sáng tạo, tài năng và chân thành để xây dựng một tương lai như thế. Tầm nhìn này không chỉ phản ánh tham vọng cá nhân của cô mà còn thể hiện chiến lược dài hạn của Xiaomi trong việc đưa AI từ lĩnh vực ngôn ngữ thuần túy sang các ứng dụng thực tế trong đời sống, từ smartphone đến ô tô và hệ sinh thái nhà thông minh.

Xiaomi MiMo, nơi Luo sẽ cống hiến tài năng của mình, được ra mắt vào tháng tư vừa qua và là mô hình ngôn ngữ lớn đầu tiên của Xiaomi. Được phát triển bằng kỹ thuật học tăng cường dưới sự chỉ đạo của lực lượng đặc nhiệm AI mang tên Core của công ty, MiMo đã chứng minh được sức mạnh ấn tượng ngay từ những ngày đầu.

CEO Xiaomi, ông Lei Jun

Theo Xiaomi, phiên bản MiMo-7B tập trung vào khả năng lý luận đã vượt trội hơn GPT-4o của OpenAI và mô hình QwQ-32B của Alibaba Cloud trong một số bài kiểm tra benchmark quan trọng, mặc dù có kích thước tham số nhỏ hơn đáng kể.

Thành tích này cho thấy Xiaomi đang đi đúng hướng với chiến lược tập trung vào các mô hình AI nhẹ nhưng hiệu quả, và việc có được Luo Fuli chắc chắn sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển này.

Luo Fuli là ai mà được nhiều người quan tâm đến thế?

Sinh năm 1995, Luo đã trở thành biểu tượng của thế hệ tài năng AI trẻ của Trung Quốc từ năm 2019 khi cô còn là sinh viên tại Đại học Bắc Kinh danh tiếng. Năm đó, tên tuổi của cô đã xuất hiện trong 8 bài báo được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ngôn ngữ học Tính toán, một thành tích đáng kinh ngạc cho một sinh viên đại học mà thậm chí nhiều nhà nghiên cứu có kinh nghiệm cũng khó có thể đạt được.

Kỳ tích này đã khiến cô nhanh chóng trở thành khuôn mặt đại diện cho làn sóng tài năng AI thế hệ mới của Trung Quốc, thu hút sự chú ý của cả giới học thuật lẫn công nghiệp. Hành trình sự nghiệp của Luo sau khi tốt nghiệp đại học cũng ấn tượng không kém. Cô gia nhập Viện nghiên cứu toàn cầu Damo Academy của Alibaba Group Holding, nơi cô có cơ hội làm việc với một số bộ óc sáng giá nhất trong lĩnh vực AI.

Luo Fuli từng là nhà nghiên cứu AI của DeepSeek, góp phần làm nên mô hình DeepSeek-V2 gây chấn động toàn cầu

Tuy nhiên, năm 2022, cô đã quyết định chuyển sang một môi trường mới đầy thách thức hơn khi gia nhập quỹ đầu cơ High-Flyer Quant của Trung Quốc, công ty sở hữu DeepSeek. Cả hai công ty này đều được thành lập bởi Liang Wenfeng, một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng AI Trung Quốc.

Tại đây, Luo đã chuyển sang làm chuyên gia deep learning cho startup AI DeepSeek và trở thành một trong những đóng góp viên chính cho sự phát triển của DeepSeek-V2, mô hình được phát hành vào tháng 5 năm 2024 và gây được tiếng vang lớn trong cộng đồng AI toàn cầu. Kinh nghiệm làm việc với các mô hình tiên tiến này đã trang bị cho cô những kỹ năng và kiến thức quý giá mà Xiaomi đang rất cần.

Theo nhiều báo cáo từ truyền thống Trung Quốc, Xiaomi đã phải mất nhiều tháng nỗ lực để thuyết phục Luo gia nhập công ty, thậm chí sẵn sàng đưa ra mức lương lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ để thu hút cô về đội ngũ của mình. Tuy nhiên cả Xiaomi và Luo đều không xác nhận các con số cụ thể này, nhưng điều này cũng cho thấy mức độ nghiêm túc của Xiaomi đối với tham vọng của mình về cuộc đua AI.