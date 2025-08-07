'Thần đồng cải lương' kiếm được cả cây vàng/đêm, U60 lẻ bóng sau 3 lần đổ vỡ

Nghệ sĩ Thoại Mỹ sinh năm 1969, bắt đầu sự nghiệp cải lương năm 11 tuổi. NSND Lệ Thủy là người phát hiện tiềm năng của Thoại Mỹ.

Năm 13 tuổi, chị thi đỗ khoa diễn viên của Nhà hát Trần Hữu Trang, chung khóa với NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Kim Tử Long . Năm 15 tuổi, chị tham gia đóng phim truyền hình Mùa nước nổi, đóng phim Phạm Công Cúc Hoa bên cạnh việc theo đoàn hát.

Thoại Mỹ được nhiều người gọi là "thần đồng cải lương" vì ca hát từ nhỏ.

Thập niên 1990, chị được khán giả công nhận với nhiều video cải lương , sau đó nổi tiếng với vai Thái Bình công chúa, Võ Tắc Thiên, đa số là những vai đào độc, lẳng. Thời hoàng kim, Thoại Mỹ từng kiếm được cát-xê tương đương cả cây vàng mỗi đêm diễn.

Suốt mấy mươi năm hoạt động nghệ thuật, Thoại Mỹ giành nhiều giải thưởng như huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, diễn viên xuất sắc giải Mai Vàng, huy chương Vì sự nghiệp sân khấu... Năm 2007, chị được trao danh hiệu NSƯT.

Nghệ sĩ Thoại Mỹ được xem là "linh hồn" của đoàn tuồng cổ Huỳnh Long. Chị gắn bó với đoàn một thời gian dài trước khi tạm chia tay của sang nước ngoài trị bệnh.

Trong một chương trình, NSƯT Thoại Mỹ nói về căn bệnh tim khiến bản thân phải tạm ngừng đi hát một thời gian. Sau khi trị bệnh, sức khỏe của Thoại Mỹ ổn định để trở lại với nghệ thuật. Chị từng thổ lộ luôn muốn được làm nghề và dù được chết trên sân khấu vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Thoại Mỹ từng phải bỏ ca hát để chữa bệnh.

Dù cải lương thoái trào, Thoại Mỹ vẫn có thể sống thoải mái. Những đồng tiền tích lũy được từ nghệ thuật, Thoại Mỹ đầu tư bất động sản, ngành làm đẹp và may mắn thành công.

Ở tuổi 56, Thoại Mỹ vẫn miệt mài đi diễn trong lẫn ngoài nước, làm giám khảo ở nhiều cuộc thi. Ngoài đi hát, chị còn bán hàng online, nhận quay quảng cáo. Đó là lý do chị không phải quá lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền".

Sự nghiệp sáng chói nhưng đường tình duyên của NSƯT Thoại Mỹ lại gặp nhiều sóng gió. Ít ai biết, Thoại Mỹ từng kết hôn một lần. Hôn lễ của chị được tổ chức hoành tráng với 1.000 khách mời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến chị khủng hoảng từng muốn kết thúc cuộc đời.

Chia tay người chồng đầu tiên, Thoại Mỹ từng đính hôn thêm 2 lần nữa nhưng đều kết thúc không trọn vẹn.

Sau những đổ vỡ, Thoại Mỹ tìm tới Phật pháp để chữa lành những tổn thương. Nữ nghệ sĩ gượng dậy để tiếp tục con đường nghệ thuật. Với chị, đây chính là phao cứu sinh cho cuộc đời trong lúc bế tắc.

Ở độ tuổi U60, Thoại Mỹ vẫn năng động, tràn đầy sức sống nhờ tinh thần tốt. Mỗi ngày, nữ nghệ sĩ tập thể dục đều đặn, ăn thực đơn bổ dưỡng và tìm niềm vui từ Phật pháp.

Thoại Mỹ tươi trẻ, tràn đầy năng lượng ở tuổi 56.

Vì sống độc thân nên chị cũng thoải mái đi về giữa Mỹ và Việt Nam biểu diễn, gặp gỡ bạn bè. Nữ nghệ sĩ từng nói cuộc sống hiện tại bình lặng, nhẹ nhàng. Chị không còn buồn hay tủi thân khi thấy bạn bè xung quanh yên ấm bên chồng con.

NSƯT Thoại Mỹ từng tâm sự điều chị tiếc nuối nhất là không thể có con. Tuy vậy với Thoại Mỹ, hạnh phúc lớn nhất ở thời điểm này là được khán giả yêu thương, được đem lời ca tiếng hát để đáp lại tấm chân tình đó.

"Từng đổ vỡ, từng đi qua rất nhiều điều không hạnh phúc nên tôi trân quý hơn những gì mình đang có. Ở tuổi nào người ta cũng mong mình được hạnh phúc hơn thôi" , nữ nghệ sĩ trải lòng.