Thần đồng golf 17 tuổi đột ngột qua đời

19-09-2025 - 05:10 AM | Lifestyle

Làng golf Mỹ vừa đón nhận tin buồn khi Hadden Kelly, tay golf trẻ đầy triển vọng mới 17 tuổi, đột ngột qua đời vào ngày 15/9 tại Georgia.

Theo truyền thông địa phương, Hadden Kelly – học sinh lớp 11 của Trường Trung học Dodge County (Eastman, Georgia) được phát hiện bất tỉnh trong một buổi tụ tập cùng bạn bè tại sân nhà. Nhóm học sinh đang tham gia trò chơi ném giấy vệ sinh để chào mừng ngày trở lại trường thì tai nạn xảy ra. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, Kelly không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng ngày 15/9

Tay golf 17 tuổi Hadden Kelly qua đời

Thông tin từ gia đình và cơ quan chức năng cho biết nguyên nhân tử vong hiện vẫn chưa được xác định. Chú ruột của Hadden Kelly, đồng thời là cảnh sát trưởng quận Dodge, khẳng định mọi người đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi để có câu trả lời chính thức.

Sự ra đi đột ngột của Kelly để lại nỗi tiếc thương sâu sắc cho gia đình, bạn bè và cộng đồng thể thao địa phương. Theo Hiệp hội Golf Tiểu bang Georgia, Kelly được coi là vận động viên xuất sắc nhất trường, từng hai lần lọt vào top 10 giải đấu cấp bang năm 2025. Cậu cũng là đội trưởng đội golf trường trung học, luôn động viên đồng đội và nuôi hy vọng đưa đội tiến xa hơn. Ngoài thành tích chuyên môn, Kelly còn được thầy cô và đồng đội yêu mến nhờ tinh thần lãnh đạo, sự nhiệt huyết và tính cách lạc quan.

Theo Hải Đăng

