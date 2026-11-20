Dù phải tổ chức thi công trong điều kiện mặt bằng hạn chế, lưu lượng phương tiện qua nút giao luôn ở mức cao, các đơn vị vẫn bố trí nhiều mũi thi công đồng thời. Công tác lắp đặt kết cấu dầm được xác định là một trong những phần việc quan trọng, liên quan trực tiếp đến tiến độ hoàn thành cầu.