Ngày 20/11, lãnh đạo Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết đã có văn bản gửi UBND phường Bắc Nha Trang, đề nghị kiểm tra trật tự xây dựng tại dự án Nha Trang Diamond Resort.

Xe tải, máy múc đổ đất đá, san gạt ra biển tại dự án.

Theo Sở Xây dựng, qua nắm bắt thông tin từ báo chí, truyền thông, cơ quan này ghi nhận tại dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Nha Trang Diamond Resort, do Công ty TNHH Phú Hưng Phát làm chủ đầu tư, đang diễn ra hoạt động san lấp và thi công xây dựng công trình.

Căn cứ các quy định pháp luật về xây dựng và Điều 6 Quyết định số 81/2026/QĐ-UBND ngày 8/10/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Bắc Nha Trang khẩn trương kiểm tra trật tự xây dựng tại dự án.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu địa phương báo cáo UBND tỉnh và sở về kết quả kiểm tra; đồng thời sớm phúc đáp, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông theo quy định, nhằm kịp thời nắm bắt tình hình và ổn định dư luận xã hội.

Trước đó, như báo Tiền Phong phản ánh, những ngày gần đây, khu vực dưới chân đèo Lương Sơn, dọc đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang xuất hiện tình trạng xe tải, máy xúc vận chuyển đất đá vào công trường rồi đổ xuống khu vực ven biển. Các máy xúc liên tục san gạt, tạo mặt bằng. Quan sát từ bên ngoài cho thấy, phần diện tích được san lấp đã vươn ra phía biển hàng trăm mét, làm thay đổi đáng kể hiện trạng khu vực ven bờ.

Quan sát cho thấy phần nhô ra biển kéo dài hàng trăm mét.

Sau phản ánh của báo Tiền Phong, nhiều người dân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ hoạt động thi công tại dự án có được cấp phép và thực hiện đúng quy định pháp luật hay không.

Bên cạnh vấn đề pháp lý, người dân cũng băn khoăn về những tác động môi trường có thể phát sinh từ hoạt động san lấp, thi công, nhất là nguy cơ ảnh hưởng đến hệ sinh thái vịnh Nha Trang.