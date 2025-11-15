Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tháng 11: Ngân hàng nào trả lãi suất tiết kiệm 1 tháng, 3 tháng cao nhất?

15-11-2025 - 09:10 AM | Smart Money

Ở kỳ hạn 1 tháng xuất hiện ngân hàng trả lãi cao lên tới 4,6%/năm.

Thị trường tiền gửi ngắn hạn tiếp tục ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các ngân hàng thương mại, đặc biệt ở hai kỳ hạn phổ biến là 1 tháng và 3 tháng. Theo bảng lãi suất cập nhật, nhiều ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất lên tới trên 4,3–4,6% tại kỳ hạn 1 tháng, vượt xa mặt bằng chung.

Ở kỳ hạn 1 tháng, MBV hiện dẫn đầu thị trường với mức 4,6%, tiếp theo là Bac A Bank và Vikiki Bank cùng đạt 4,4–4,35%. Nhóm ngân hàng có lãi suất 1 tháng trên 4,3% còn có VCBneo, VPBank, BVBANK, Eximbank. Nhiều ngân hàng quy mô vừa như HDBank, OCB, VietBank cũng giữ mức từ 4,0% trở lên.

Đối với kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất cao tiếp tục ghi nhận ở các ngân hàng tư nhân. MBV trả lãi suất ở mức 4,75%, trong khi Bac A Bank, Vikiki Bank và VCBneo đều niêm yết ở vùng 4,55%. Các ngân hàng như Eximbank, BaoVietBank, OCB cũng duy trì mức trên 4,4%, tạo nên nhóm dẫn đầu kỳ hạn 3 tháng.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức lãi suất thấp nhất thị trường. Vietcombank trả 1,6% cho kỳ hạn 1 tháng và 1,9% cho kỳ hạn 3 tháng, tương tự SCB cũng ở mức 1,6%–1,9%. BIDV và VietinBank áp dụng mức 2-2,3%, thấp hơn đáng kể so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

Tháng 11: Ngân hàng nào trả lãi suất tiết kiệm 1 tháng, 3 tháng cao nhất?- Ảnh 1.

Thông tin về lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng ở kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng.

