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Tháng 6 gửi ngân hàng 100 triệu: Mức tiền lãi cao nhất là bao nhiêu?

| | Smart Money

Tháng 6 gửi ngân hàng 100 triệu: Mức tiền lãi cao nhất là bao nhiêu?

Khoản tiền lãi nhận được khi gửi tiền ngân hàng phụ thuộc vào mức lãi suất của từng kỳ hạn.

Nửa đầu tháng 6, nhiều ngân hàng công bố mức lãi suất tiết kiệm online. Lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng hiện niêm yết ở mức 7%/năm tại một số ngân hàng. Trong khi đó, nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank vẫn duy trì mức 6,8%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Tháng 6 gửi ngân hàng 100 triệu: Mức tiền lãi cao nhất là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Vậy nếu hiện tại đang có 100 triệu nhàn rỗi muốn gửi ngân hàng, mức lãi nhận được sẽ chênh lệch ra sao giữa 3 kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng?

Công thức tính lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng: Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi/12.

Gửi ngân hàng 100 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng: Lãi hơn 1,18 triệu đồng

Ở kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất cao nhất là 4,75%/năm. Có nhiều ngân hàng cùng niêm yết mức lãi suất này như Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank,...

Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 3 tháng, số tiền lãi nhận được là: 100.000.000 x 4,75% x 3/12 = 1.187.500 đồng.

Gửi ngân hàng 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng: Lãi cao nhất 3,5 triệu đồng

Ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất cao nhất thuộc về MBV với 7%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu, tiền lãi nhận được sau 6 tháng là: 100.000.000 x 7% x 6/12 = 3.500.000 đồng.

Trong khi đó, PGBank niêm yết lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 6,9%/năm. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 6 tháng, số tiền lãi nhận được là: 100.000.000 x 6,9% x 6/12 = 3.450.000 đồng.

Ở vị trí thứ 3 là Bac A Bank với mức lãi suất 6,85%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Với khoản tiền gửi 100 triệu đồng trong 6 tháng, số tiền lãi nhận được là: 100.000.000 x 6,85% x 6/12 = 3.425.000 đồng.

Gửi ngân hàng 100 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng: Lãi 7 triệu đồng

Với kỳ hạn 12 tháng, MBV, PGBank, VIB là 3 ngân hàng có mức lãi suất cao nhất: 7%/năm . Với khoản tiền gửi 100 triệu, tiền lãi nhận được sau 12 tháng là: 100.000.000 x 7% = 7.000.000 đồng.

Như vậy, với khoản tiền gửi 100 triệu đồng ở kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, mức lãi cao nhất tương ứng lần lượt là: 1,18 triệu đồng - 3,5 triệu đồng - 7 triệu đồng ở kỳ hạn 12 tháng.

Theo Ngọc Linh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Gửi tiết kiệm

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