Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng đầu năm 2026, lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất?

05-01-2026 - 14:42 PM | Tài chính - ngân hàng

Đầu tháng 1/2026, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động và hiện mức cao nhất đã vượt 7%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng PGBank có mức lãi suất tốt nhất khi lên tới 7,2%/năm. Tiếp theo là các ngân hàng: OCB, VIKKI Bank (6,6%/năm), Bắc Á Bank (6,55%/năm), VIB (6,5%/năm), BVBank, VCBNEO, VPBank (6,2%/năm), PVCombank (6,1%/năm)...

Ờ kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng PGBank cũng là ngân hàng có lãi suất cao nhất là 7,1%/năm. Tiếp đến là ngân hàng VIKKI Bank (6,6%/năm), OCB (6,3%/năm), BVBank, VCBNEO, VPBank (6,2%/năm), LPBank (6,1%/năm), Bảo Việt Bank (5,85%/năm),...

Ở kỳ hạn 1 tháng, nhiều ngân hàng hiện đang có lãi suất 4,75%/năm như: BVBank, OCB, PGBank, PVCombank, Sacombank, Techcombank, TPBank, VCBNEO, VIB, VPBank. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng có mức lãi suất tốt như: VIKKI Bank (4,7%/năm), MBV (4,6%/năm), LPBank, MB (4,5%/năm)...

Các ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) cũng đồng loạt tăng lãi suất huy động. Trong đó, VietinBank đã 2 lần điều chỉnh tăng.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất đầu tháng 1/2026? (Ảnh minh hoạ).

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tháng tại VietinBank là 3%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng lên 3,4%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,2%/năm; kỳ hạn từ 13-36 tháng tăng lên 5,3%/năm.

Lãi suất tại quầy được VietinBank giữ nguyên. Hiện lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được niêm yết ở mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 2,4%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 5,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Như vậy, lãi suất tại quầy và trực tuyến đang được VietinBank áp dụng ngang bằng nhau ở các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

So sánh trong nhóm Big4, mức lãi suất huy động các kỳ hạn 1-2 tháng và 13-36 tháng do VietinBank niêm yết hiện đã ngang bằng với BIDV và Agribank, đồng thời cao hơn so với Vietcombank ở cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động nhỉnh hơn so với ba “ông lớn” còn lại tại một số kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng và tháng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động nói trên mới chỉ là lãi suất do các ngân hàng niêm yết. Trên thực tế có nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Chẳng hạn như NCB đang cộng thêm lãi suất đến 2%/năm đến hết tháng 1/2026, đưa lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này lên đến 8,3%/năm, áp dụng cho một số kỳ hạn và quy mô tiền gửi nhất định.

Hiện có 31 ngân hàng đã tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng so với cách đây một năm. Trong đó, mức tăng cao nhất lên đến 2,1%/năm do PGBank thực hiện.

Nhóm các ngân hàng tăng lãi suất từ 1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng còn có: Agribank tăng 1,4%/năm, Bac A Bank tăng 1,35%/năm, Techcombank và PVCombank tăng 1,3%/năm, VPBank, VietinBank, và BIDV cùng tăng 1,2%/năm, ACB và LPBank cùng tăng 1%/năm.

Theo Châu Anh/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm tăng vọt lên 8,7%, lượng tiền NHNN hỗ trợ hệ thống vượt 400.000 tỷ

Cập nhật thị trường tiền tệ: Lãi suất qua đêm tăng vọt lên 8,7%, lượng tiền NHNN hỗ trợ hệ thống vượt 400.000 tỷ Nổi bật

Giá vàng sáng 5/1: Đồng loạt tăng mạnh tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,...

Giá vàng sáng 5/1: Đồng loạt tăng mạnh tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải,... Nổi bật

VietinBank ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới: Minh bạch kiến tạo niềm tin

VietinBank ra mắt website Quan hệ Nhà đầu tư mới: Minh bạch kiến tạo niềm tin

13:30 , 05/01/2026
SACOMBANK dành hơn 4,3 tỷ đồng tiếp tục trao học bổng “ươm mầm cho những ước mơ”

SACOMBANK dành hơn 4,3 tỷ đồng tiếp tục trao học bổng “ươm mầm cho những ước mơ”

11:18 , 05/01/2026
“Tết tự tin - Đón thịnh vượng” cùng OCB

“Tết tự tin - Đón thịnh vượng” cùng OCB

08:11 , 05/01/2026
Bước vào 2026: Kỳ vọng cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, tái định giá theo câu chuyện tăng trưởng và hiệu quả

Bước vào 2026: Kỳ vọng cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt, tái định giá theo câu chuyện tăng trưởng và hiệu quả

08:04 , 05/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên