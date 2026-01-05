Tháng đầu năm 2026, lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất?

Ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng PGBank có mức lãi suất tốt nhất khi lên tới 7,2%/năm. Tiếp theo là các ngân hàng: OCB, VIKKI Bank (6,6%/năm), Bắc Á Bank (6,55%/năm), VIB (6,5%/năm), BVBank, VCBNEO, VPBank (6,2%/năm), PVCombank (6,1%/năm)...

Ờ kỳ hạn 6 tháng, ngân hàng PGBank cũng là ngân hàng có lãi suất cao nhất là 7,1%/năm. Tiếp đến là ngân hàng VIKKI Bank (6,6%/năm), OCB (6,3%/năm), BVBank, VCBNEO, VPBank (6,2%/năm), LPBank (6,1%/năm), Bảo Việt Bank (5,85%/năm),...

Ở kỳ hạn 1 tháng, nhiều ngân hàng hiện đang có lãi suất 4,75%/năm như: BVBank, OCB, PGBank, PVCombank, Sacombank, Techcombank, TPBank, VCBNEO, VIB, VPBank. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác cũng có mức lãi suất tốt như: VIKKI Bank (4,7%/năm), MBV (4,6%/năm), LPBank, MB (4,5%/năm)...

Các ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) cũng đồng loạt tăng lãi suất huy động. Trong đó, VietinBank đã 2 lần điều chỉnh tăng.

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào ưu đãi nhất đầu tháng 1/2026? (Ảnh minh hoạ).

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn ngắn từ 1-2 tháng tại VietinBank là 3%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng lên 3,4%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng là 4,5%/năm; kỳ hạn 12 tháng tăng lên 5,2%/năm; kỳ hạn từ 13-36 tháng tăng lên 5,3%/năm.

Lãi suất tại quầy được VietinBank giữ nguyên. Hiện lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy được niêm yết ở mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng; 2,4%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng; 3,5%/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 5,3%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng. Như vậy, lãi suất tại quầy và trực tuyến đang được VietinBank áp dụng ngang bằng nhau ở các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

So sánh trong nhóm Big4, mức lãi suất huy động các kỳ hạn 1-2 tháng và 13-36 tháng do VietinBank niêm yết hiện đã ngang bằng với BIDV và Agribank, đồng thời cao hơn so với Vietcombank ở cùng kỳ hạn. Trong đó, Agribank vẫn là ngân hàng có lãi suất huy động nhỉnh hơn so với ba “ông lớn” còn lại tại một số kỳ hạn như 3 tháng, 6 tháng và tháng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động nói trên mới chỉ là lãi suất do các ngân hàng niêm yết. Trên thực tế có nhiều ngân hàng đang áp dụng chính sách cộng thêm lãi suất cho người gửi tiền. Chẳng hạn như NCB đang cộng thêm lãi suất đến 2%/năm đến hết tháng 1/2026, đưa lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này lên đến 8,3%/năm, áp dụng cho một số kỳ hạn và quy mô tiền gửi nhất định.

Hiện có 31 ngân hàng đã tăng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng so với cách đây một năm. Trong đó, mức tăng cao nhất lên đến 2,1%/năm do PGBank thực hiện.

Nhóm các ngân hàng tăng lãi suất từ 1%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6 tháng còn có: Agribank tăng 1,4%/năm, Bac A Bank tăng 1,35%/năm, Techcombank và PVCombank tăng 1,3%/năm, VPBank, VietinBank, và BIDV cùng tăng 1,2%/năm, ACB và LPBank cùng tăng 1%/năm.