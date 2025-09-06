'Tháng Ngâu' tới và đây là loạt xe giảm giá 'khủng' tại Việt Nam: Đủ xe Nhật Hàn Đức, từ phổ thông đến thể thao hiệu suất cao, có mẫu giảm cả tỷ đồng

Tháng 9/2025 ghi nhận nhiều hãng xe đồng loạt áp dụng chương trình khuyến mãi giảm giá tiền mặt, mở ra cơ hội sở hữu xe cho người tiêu dùng.

Toyota

Hãng xe Nhật Bản áp dụng chương trình khuyến mãi đối với nhiều mẫu xe ở nhiều phân khúc, từ sedan đến MPV, CUV.

Cụ thể, Vios được giảm giá tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với tất cả 3 phiên bản. Bản E MT giảm 46 triệu đồng, bản E CVT giảm 50 triệu đồng, bản G CVT giảm 54 triệu đồng.

Toyota Vios và Veloz Cross đang được giảm 100% lệ phí trước bạ.

Cũng được giảm tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ là bộ đôi MPV gồm Veloz Cross và Avanza Premio. Ngoài ra, 2 mẫu xe này được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Nhờ đó, tổng giá trị khuyến mãi lên tới 64,7-75 triệu đồng.

Đối với Yaris Cross, cả 2 phiên bản được giảm tiền mặt tương đương 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Giá trị khuyến mãi là 42-48,5 triệu đồng. Corolla Cross bản HEV giảm 50% lệ phí trước bạ tương đương 46 triệu đồng. Bản xăng giảm 50% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ, tổng giá trị 51 triệu đồng.

Honda

Một hãng xe Nhật khác là Honda cũng giảm giá tiền mặt tương đương 50-100% lệ phí trước bạ cho nhiều dòng xe của mình.

Cụ thể, City và Civic e:HEV RS 2024 được tặng tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ. Như vậy, khách mua City trong tháng 9 được giảm 49,9-56,9 triệu đồng; khách mua Civic e:HEV RS 2024 được giảm 99,9 triệu đồng.

City và Civic là 2 trong số nhiều mẫu xe của Honda được giảm giá tiền mặt.

Các mẫu xe được giảm tiền mặt tương đương 50% lệ phí trước bạ gồm CR-V bản L/G, Civic bản RS/G, BR-V bản L/G, HR-V bản G. Như vậy, mức giảm của CR-V là 51,5-54,5 triệu đồng; của Civic là 39,5-44,5 triệu đồng; của BR-V là 31,5-35,3 triệu đồng; của HR-V là 35 triệu đồng.

Ngoài ra, khách mua BR-V và Civic còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ thương hiệu Honda.

Mitsubishi

Trong tháng 9/2025, Mitsubishi cũng tham gia vào "cuộc đua giảm giá".

Cụ thể, Xpander AT và AT Premium được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ, trị giá 60-66 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn Xpander MT (VIN 2024) và Xpander Cross giảm 50% lệ phí trước bạ, tương đương 28-34,9 triệu đồng.

Xforce và Triton đang được giảm giá tương đương 100% lệ phí trước bạ.

Một số mẫu xe khác cũng được giảm giá tiền mặt tương đương 100% lệ phí trước bạ gồm Triton (40-56 triệu đồng), Xforce GLX (60 triệu đồng), Attrage MT (38 triệu đồng). Các mẫu xe được giảm 50% lệ phí trước bạ gồm Xforce Premium và Ultimate (34-35,5 triệu đồng), Attrage CTV Premium (24,5 triệu đồng).

Ngoài ra, tùy vào phiên bản và mẫu xe, khách hàng còn được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ, camera 360 độ, camera lùi, phiếu nhiên liệu.

Hyundai

Thương hiệu Hàn Quốc hiện đang là một trong những hãng xe giảm giá mạnh nhất trong tháng 9/2025.

Cụ thể, Accent và Stargazer được giảm tối đa 40 triệu đồng, Creta giảm tối đa 50 triệu đồng, Tucson có mức giảm tối đa 55 triệu đồng, Santa Fe được giảm tới 125 triệu đồng và Palisade nhận ưu đãi cao nhất lên tới 200 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe đang được giảm tới 125 triệu đồng, con số đối với Accent là 50 triệu đồng.

Bên cạnh chính sách từ hãng, nhiều đại lý cũng đưa ra chương trình riêng, chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2024. Tại Thanh Hóa, Santa Fe bản Prestige và Calligraphy Turbo VIN 2024 đang được giảm lần lượt 190 và 195 triệu đồng. Với Santa Fe VIN 2025, một số đại lý áp dụng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 106 – 163 triệu đồng tùy khu vực. Tương tự, Hyundai Palisade cũng được giảm từ 144 triệu đồng, kèm theo gói phụ kiện và thẻ bảo dưỡng.

Một đại lý tại Hà Nội đang giảm tới 82 triệu đồng cho Hyundai Accent bản Cao cấp sản xuất năm 2024, đưa giá thực tế còn 487 triệu đồng, thay vì mức niêm yết 569 triệu đồng ban đầu. Hyundai Elantra bản tiêu chuẩn hiện được chào bán với giá 555 triệu đồng, thấp hơn 24 triệu so với niêm yết.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz là thương hiệu có chương trình giảm giá "khủng nhất" trong tháng 9/2025 khi mức giảm lên tới cả tỷ đồng đối với một số mẫu xe hiệu suất cao Mercedes-AMG.

Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ đang được giảm giá tới gần 1 tỷ đồng.

Cụ thể, mẫu AMG GT 53 4Matic+ từng có giá niêm yết 6,719 tỷ đồng nhưng nay được hãng giảm còn 4,799 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, một số đại lý có chính sách ưu đãi riêng đưa mức giá xuống còn 3,9-4 tỷ đồng. Cá biệt, có đại lý chào bán giá 3,888 tỷ đồng. Như vậy, mức giảm của mẫu xe này kể từ khi ra mắt lên tới gần 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, phía đại lý cho biết những chiếc xe áp dụng khuyến mãi sản xuất từ năm 2022.

Mẫu xe tiếp theo là AMG C 43 4Matic. Từng có thời điểm giá niêm yết của xe lên tới gần 3 tỷ đồng, nhưng hiện nay giá bán thực tế tại đại lý chỉ là 1,98 tỷ đồng. Hiện tại, xe được niêm yết ở mức 2,599 tỷ đồng. Như vậy, giá bán tại đại lý đang thấp hơn khoảng 600 triệu đồng.