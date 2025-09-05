Xe máy điện mới của Yamaha chính thức ra mắt: Có 2 pin kép, chạy tối đa 83 km

Ngày 4/9/2025, Yamaha đã chính thức ra mắt mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên CUXiE, mở bán ngay tại các cửa hàng chuyên về xe điện của Yamaha tại thị trường Đài Loan.

Đây không chỉ là một sản phẩm mới, mà còn là sự tái sinh của một huyền thoại. Mẫu xe "CUXi", ra mắt lần đầu năm 2006, từng là biểu tượng của giới trẻ nhờ thiết kế nhỏ gọn, đáng yêu và khả năng vận hành linh hoạt. Giờ đây, Yamaha mang CUXi trở lại với một trái tim thuần điện, đáp ứng nhu cầu của những người hâm mộ trung thành nhưng mong muốn một phương tiện thân thiện với môi trường hơn.

Yamaha CUXiE kế thừa ngôn ngữ thiết kế "vuông trong tròn" đã làm nên tên tuổi của người tiền nhiệm, nhưng được làm mới với các đường nét tinh tế và sắc sảo hơn theo thẩm mỹ "CUBE" hiện đại.

Mẫu xe được ra mắt với 6 tùy chọn màu sắc thời trang, chia thành hai phong cách riêng biệt: Bản 1 pin gồm 4 màu: Ghi, Trắng, Xanh nhạt và Vàng (nhám), đi kèm yên xe bọc da mềm màu nâu, tạo nên vẻ ngoài tinh tế và ấm áp. Trong khi đó, bản 2 pin gồm 2 màu: Hồng (nhám) và Ghi đậm, kết hợp với yên xe bọc vải chống trượt màu xám đậm, mang lại cảm giác thời trang và thoải mái.

Đây là mẫu xe điện "biển xanh" (phân khúc xe điện phổ thông) đầu tiên của Yamaha Đài Loan, có hai tùy chọn pin (đơn hoặc đôi).

Dù có vóc dáng nhỏ nhắn, CUXiE được trang bị hàng loạt tiện ích thông minh, phục vụ tối đa cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Xe được trang bị đèn Full-LED, yên xe dài 720mm, cốp xe 29.6 lít và có trọng lượng nhẹ chỉ 100kg. Một tính năng hữu ích là chức năng hỗ trợ lùi xe. CUXiE mới có cùng nền tảng với Gogoro EZZY, công suất tối đa 2.5kW, cho phạm vi di chuyển 39km (một pin) và 83km (hai pin).

Giá bán của mẫu xe này lần lượt là 63.000 Đài tệ (khoảng 50,7 triệu đồng) cho bản 1 pin và 64.000 Đài tệ (khoảng 51,5 triệu đồng) với phiên bản 2 pin.

Tại thị trường Đài Loan, CUXiE là mẫu xe đầu tiên của Yamaha được tích hợp hệ thống đổi pin Gogoro Network™. Mức thuê pin rẻ nhất của dịch vụ này là khoảng 1 Đài tệ/km (tương đương khoảng 800 VNĐ/km). Phí cài đặt ban đầu là 6.000 Đài tệ (khoảng 4,8 triệu VNĐ) và có thể được miễn hoặc giảm cho các dòng xe và chương trình khuyến mãi cụ thể.