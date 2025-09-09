Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon

09-09-2025 - 08:00 AM | Lifestyle

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon

Thương hiệu nội thất cao cấp nhập khẩu từ CHLB Đức, Eleganz Furniture, vừa chính thức khởi động chương trình thường niên ‘Tháng Sinh Nhật’ – hoạt động tri ân khách hàng quen thuộc với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Năm nay, sự kiện mang dấu ấn đặc biệt khi đánh dấu 15 năm thành lập Eleganz Saigon.

Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, thương hiệu công bố ưu đãi giảm giá 15% cho mọi đơn hàng trong thời gian diễn ra chương trình – mức giảm giá lớn nhất từ trước tới nay.

Theo đại diện Eleganz, đây là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu các dòng nội thất nhập khẩu từ Đức, nổi bật bởi thiết kế tinh xảo, chất lượng bền vững và phong cách sống chuẩn châu Âu – với giá trị ưu đãi vượt trội.

Chương trình ‘Tháng Sinh Nhật’ sẽ diễn ra từ 9/9/2025 đến 10/10/2025, áp dụng trên toàn bộ hệ thống showroom của Eleganz Furniture Vietnam.

Hình ảnh một số sản phẩm mới và tiêu biểu sẽ có mặt tại các showroom Eleganz Furniture trong tháng 9 này:

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon- Ảnh 1.

Bộ sưu tập sofa Modules

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon- Ảnh 2.

Bộ sưu tập phòng khách Vanya

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon- Ảnh 3.

Bộ sưu tập phòng ăn Andiamo

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon- Ảnh 4.

Bộ sưu tập phòng ngủ Deviso

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon- Ảnh 5.

Bộ sưu tập phòng thay đồ Legno

Tháng Sinh Nhật Eleganz Furniture – Ưu đãi 15% đặc biệt nhân kỷ niệm 15 năm Eleganz Saigon- Ảnh 6.

Bộ sưu tập tủ bếp Manhattan

Eleganz Furniture Vietnam

Hà Nội:

Tòa nhà Trần Phú, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3783 1630

Hotline: 0943 671 671

TPHCM:

A1 - A4 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 6252 6252

Hotline: 098 298 6252

Website: www.eleganz.com.vn

Ánh Dương

Theo Thanh Niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ đại gia bán đất ở Bình Dương khoe 2 căn nhà mới tậu, giàu đến mức flex cả đời cũng được!

Nữ đại gia bán đất ở Bình Dương khoe 2 căn nhà mới tậu, giàu đến mức flex cả đời cũng được! Nổi bật

Phát hiện hòn đảo hoang sơ giữa biển miền Trung: Không có nhà dân, cảnh thay đổi theo mùa

Phát hiện hòn đảo hoang sơ giữa biển miền Trung: Không có nhà dân, cảnh thay đổi theo mùa Nổi bật

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Thật trớ trêu và tổn thương"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Thật trớ trêu và tổn thương"

07:55 , 09/09/2025
Mẹ 50 tuổi và con gái 25 tuổi: Hai thế hệ, hai cách tiêu tiền trái ngược đến khó tin

Mẹ 50 tuổi và con gái 25 tuổi: Hai thế hệ, hai cách tiêu tiền trái ngược đến khó tin

06:10 , 09/09/2025
Chỉ 1 tuần ăn tối một mình, tôi tiết kiệm được tiền và sống tự do hơn

Chỉ 1 tuần ăn tối một mình, tôi tiết kiệm được tiền và sống tự do hơn

00:12 , 09/09/2025
Người sắp xếp lại cục diện giới giải trí

Người sắp xếp lại cục diện giới giải trí

23:45 , 08/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên