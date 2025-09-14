Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thẳng tay rót gần 1 tỷ USD vào cổ phiếu tăng 7,450%: Warren Buffett không thể 'ngó lơ' AI dù liên tục xả cổ phiếu Mỹ, vì sao?

14-09-2025 - 09:45 AM | Tài chính quốc tế

Warren Buffett đã đầu tư vào cổ phiếu này hai quý liên tiếp.

Warren Buffett vốn không đầu tư mạnh vào lĩnh vực công nghệ. Vì vậy, những người dõi theo Buffett và Berkshire Hathaway suốt nhiều năm hẳn đã bất ngờ khi thấy tập đoàn này rót gần 1 tỷ USD vào một công ty hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Doanh nghiệp được chọn là Nucor Corp. Buffett và các cộng sự thực chất đã đầu tư ngay từ quý 1/2025 và tiếp tục mua thêm trong quý 2. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ mới biết đến khoản chi 953 triệu USD sau khi Berkshire nộp hồ sơ định kỳ lên cơ quan quản lý.

Điều đáng chú ý là Warren Buffett đã liên tục bán ròng cổ phiếu Mỹ suốt 11 quý. Việc ông bất ngờ rót vốn mới vào thị trường Mỹ khiến giới đầu tư đặt câu hỏi: Điều gì đứng sau quyết định này, và liệu có nên bắt chước theo quyết định của nhà đầu tư huyền thoại này?

AI và cơ hội cho ngành thép

Thoạt nhìn, Nucor không giống một cổ phiếu AI, bởi đây là tập đoàn sản xuất thép. Định giá P/E dự phóng chỉ 12,6 lần cũng cho thấy cổ phiếu này không hề được thị trường định giá như một cổ phiếu công nghệ.

Nhưng khi xét kỹ, lý do Warren Buffett chọn Nucor bắt đầu rõ ràng hơn. Công ty này sở hữu mạng lưới lò hồ quang điện lớn nhất nước Mỹ, trở thành nhà sản xuất thép nội địa giá rẻ hàng đầu.

Đây là một lợi thế lớn trong năm 2025, khi thép nhập khẩu đang chịu mức thuế 50%. Nucor vì thế nổi lên như một lựa chọn thay thế phù hợp, với nhu cầu tăng mạnh từ các trung tâm dữ liệu AI.

Việc mở rộng hạ tầng số tại Mỹ đang tăng tốc, trong đó thép là vật liệu cốt lõi cho các công trình, hệ thống điện và nhiều hạng mục khác. Nucor hiện đã là nhà cung cấp chính cho một loạt dự án trung tâm dữ liệu lớn, đồng thời tiếp tục đầu tư để duy trì lợi thế cạnh tranh. Đây cũng là lý do Warren Buffett không thể bỏ qua cơ hội này.

﻿Nhờ cơn sốt AI và vị thế trong các lĩnh vực đang phát triển khác, cổ phiếu của Nucor đã tăng gần 215% trong 5 năm qua và tăng khoảng 21% từ đầu năm đến nay. Kể từ khi IPO vào năm 1972, cổ phiếu này đã tăng 7.450%.

Thẳng tay rót gần 1 tỷ USD vào cổ phiếu tăng 7,450%: Warren Buffett không thể 'ngó lơ' AI dù liên tục xả cổ phiếu Mỹ, vì sao?- Ảnh 1.

Những rủi ro đi kèm

Dù Warren Buffett có biệt tài phát hiện ra những cơ hội đầu tư tiềm năng, không phải thương vụ nào của ông cũng thành công. Ngành thép vốn mang tính chu kỳ. Khi nhu cầu suy giảm, biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp. Với kế hoạch mở rộng sản xuất và đầu tư công nghệ, Nucor có thể đối mặt rủi ro gánh nặng tài chính nếu thị trường đảo chiều đột ngột.

Ngoài ra, Nucor không phải doanh nghiệp duy nhất tận dụng nhu cầu thép từ AI. Áp lực cạnh tranh có thể dần bào mòn lợi thế chi phí sản xuất mà công ty đang nắm giữ. Thành công của Nucor vì thế vẫn chưa có gì đảm bảo.

Tóm lại, trong bối cảnh nhu cầu thép nội địa tăng mạnh, Nucor đang ở vị thế thuận lợi. Nguy cơ suy giảm có tính chu kỳ không thể bỏ qua, nhưng Warren Buffett đã chấp nhận đặt cược gần 1 tỷ USD cho cơ hội này. Với bề dày thành tích đầu tư vượt trội, quyết định của ông chắc chắn sẽ khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc kỹ hơn về cổ phiếu Mỹ này.

Theo Yahoo Finance﻿

Nhịp Sống Thị Trường

